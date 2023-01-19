В Казани решили ликвидировать Высшую школу экономики КНИТУ-КХТИ

Учащихся ВШЭ переведут на аналогичные специальности в другие подразделения вуза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новость о ликвидации Высшей школы экономики (ВШЭ) КНИТУ-КХТИ серьезно шокировала казанцев. Ведь диплом этого учебного заведения имеет высокий имидж и успешно котировался как в стране, так и за рубежом, давая его выпускникам ряд преимуществ при трудоустройстве. Почему же ликвидируют один из ведущих вузов столицы Татарстана? Давайте разбираться.

ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА

Как такое возможно, спросите вы? Ведь при всем величии вуза признать его неэффективным и паразитирующим просто в голове не укладывается. Однако в Управлении медиакоммуникаций КНИТУ-КХТИ другое мнение на этот счет.

Как сообщили в пресс-службе, в ВЭШ оказалась устаревшая факультетская система образования, которая требует перехода к системе научно-образовательных институтов в составе университета. Дескать, такой переход необходим для повышения качества подготовки студентов.

Также там добавили, что в настоящее время разрабатывается общая стратегия развития для всех институтов в составе КНИТУ-КХТИ. В этой связи происходит реорганизация (ликвидация) всех неэффективных, неработающих, а иногда и просто паразитирующих структур, в число которых вошла и ВШЭ.

КТО ЕЩЕ?

В пресс-службе КНИТУ-КХТИ напомнили, что ранее по той же причине уже были ликвидированы Высшая школа бизнеса, Высшая школа менеджмента и Высшая школа управления. А ВШЭ по сравнению с ними продержалась достаточно долго, пока ее не настигла участь предшественников.

ЧТО НАШЛИ?

Так, перед принятием окончательного решения о ликвидации в стенах ВШЭ был проведен аудит, по результатам которого выявили серьезные нарушения.

- В первую очередь это крайне низкое качество образования. По итогам аудита выявлено, что в штате ВШЭ должно быть 13 преподавательских ставок. По факту же в штатном расписании не было ни одного профессора или доцента, зато числились 15 человек административного персонала, - рассказали в пресс-службе КНИТУ-КХТИ.

Дело в том, что все преподаватели привлекались из головного университета на условиях почасовой оплаты. Вдобавок, как отмечают в вузе, ВШЭ стала обузой, эксплуатирующей ресурсы КНИТУ-КХТИ и не имеющей ни своей площади, ни собственных преподавателей.

ВЗЯТКИ ОТ СТУДЕНТОВ

В вузе также сообщили, что прошлым летом одна из руководителей ВШЭ, которая выдавала себя за декана, была поймана при получении крупной взятки от студентов.

- Она находится под следствием и, по имеющимся у нас сведениям, признала свою вину, - отметили в пресс-службе КНИТУ-КХТИ.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Напомним, что ликвидация ВШЭ произойдет в феврале этого года. При этом все ее выпускники смогут беспрепятственно защитить свои дипломы. Они станут последними в истории, кто получит корочку ВШЭ КНИТУ-КХТИ.

Студентов же переведут на аналогичные специальности в другие подразделения, причем с сохранением формы и стоимости обучения. Кроме того, им также было предложено перейти и на другие направления, в частности на экономическую социологию по заочной форме обучения.

Однако для тех, кто предпочел продолжать очное обучение, предусмотрен бесшовный переход, правда, со стоимостью чуть выше, чем была ранее. Но зато срок обучения сократится на год, что кого-то не может не радовать.

- При переводе в головной вуз студенты получат отличную возможность для бесплатного допобразования в сфере IT, иностранных языков, управления проектами и бережливого производства, - также пообещали в пресс-службе КНИТУ-КХТИ.

Преподаватели ВШЭ, в свою очередь, после ее ликвидации никоим образом не будут уволены. Напомним, что в штате заведения их не было от слова совсем - все они были приходящими и работают в других подразделениях вуза.

Напоследок - всем совместителям, которые преподавали в ВШЭ, будет предложена аналогичная работа в структуре КНИТУ-КХТИ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram