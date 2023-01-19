Мобилизованному из Татарстана в зоне СВО в качестве оберега передали «бирку» новорожденного сына

Такую весточку из дома бойцу лично передал глава Буинского района Ранис Камартдинов. Фото: @RanisKamartdinov

Делегация из Буинского района вместе со своим главой Ранисом Камартдиновым отправилась в зону проведения СВО, чтоб доставить мобилизованным землякам необходимый для службы груз. Это и теплая одежда, и продукты, и индивидуальные посылки для каждого из бойцов.

- Буинская делегация доставила в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз. Все это, а также тепловизоры и душевные письма из дома, были собраны общими усилиями жителей, предприятий и администрации района, - написал в своем телеграм-канале глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Но среди всех этих посылок была одна особенная. Бойцу из Татарстана привезли и передали лично в руки «бирку» его новорожденного сына, который появился на свет, когда отец уже уехал исполнять свой воинский долг. Жена военного спустя несколько дней после выписки из роддома попросила главу Буинского района передать «бирку» сына его папе как оберег. Ранис Камартдинов дал обещание, что отдаст ее лично в руки. Так и произошло. Несмотря на всю свою суровость, новоиспеченный отец не смог удержать слезу, когда получил такую весточку из родного дома, сообщает пресс-служба администрации района.

- Обещание сдержал, - отчитался в своем телеграм-канале Ранис Камартдинов.

Отметим, что через две недели делегация Буинского района отправится с полезным грузом и посылками из дома к другим землякам, которые сейчас находятся в Донецке. Помимо всего прочего, им также доставят два автомобиля УАЗ.

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