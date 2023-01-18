Казанский морж с 12-летний стажем рассказал, как правильно купаться в проруби на Крещение

Начинающим будет достаточно провести в купели всего несколько секунд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции 19 января православные татарстанцы отметят Крещение. Для верующих этот праздник символизирует новое рождение в духовной жизни. По религиозным канонам, чтобы очиститься от грехов, в этот день нужно погрузиться в освященную воду. В случае Казани, как и со всей Россией, в это время года в отличии от настоящего Иордана, где крестился Иисус, температура воды мягко говоря за минус. Зима как-никак у нас суровая, не как в Израиле. Но традиция есть традиция. Поэтому и окунаются. Ненамного, конечно, и не все. Казанский морж с 12-летний стажем Александр Волков рассказывает, как это сделать без вреда здоровья и о чем нужно помнить, идя к проруби.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Так, бывалый морж неспроста начал давать советы именно с похода к врачу. Ведь далеко не каждый знает, имеются ли у него противопоказания к купанию в ледяной воде.

- Особенно в зоне риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если у человека больное сердце и он резко нырнет в студеную купель или пруд, то последствия могут быть непредсказуемыми, - рассказал Александр.

И даже если вас ничего не беспокоит, то не поленитесь сделать хотя бы кардиограмму накануне праздника. Ну а при наличии явных признаков того или иного заболевания, потребуется консультация профильных специалистов.

ПОДГОТОВЬТЕ ТЕЛО

Ведь если вы ни разу не купались зимой, или делали это много лет назад, то организм испытает сильный стресс. Однако, это не означает, что перед тем, как пойти купаться на Крещение, вам нужно как следует замерзнуть. Поэтому не стоит носить в мороз легкую одежду и всячески издеваться над собой, стоя на сквозняке или распивая холодные напитки.

- Время от времени, ходите зимой босиком по снегу и растирайте им тело. Тем самым, вы приучите свой организм к холоду и укрепите иммунитет, - советует морж с 12-летним стажем.

НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ СПИРТНОЕ

- В состоянии опьянения у человека повышается давление, а при окунании в прорубь происходит резкий перепад и учащается пульс, что может привести к инфаркту и инсульту, - говорит Александр Волков.

Отметим, что нетрезвые люди и без того тонут в теплую погоду, погружаясь в воду с первого взгляда комфортной для них температуры. Поэтому даже не рискуйте нырять в ледяную прорубь подшофе, а то можете и не вынырнуть.

ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ

Что ж, если у вас нет противопоказаний по состоянию здоровья, вы мало-мальски закалены, а в день Крещения еще и трезвы как стеклышко, то самое время определиться с местом для купания.

- Купаться советую только в оборудованных местах и где нет сильного течения. А то не дай Бог вас унесет под лед, - предостерегает морж.

НЕ БОЙТЕСЬ

- Как говорится, раз пришли купаться, то не тушуйтесь, не стойте по полчаса возле проруби в попытках перебороть свой страх, а сразу окунайтесь! Только в воду входите медленно. Никаких ныряний рыбкой или бомбочкой. Если все же никак не можете решиться, то слегка оботритесь снегом и пройдитесь по нему босиком, - советует Александр.

С его слов, во-первых, если долго не решаться войти в воду, то страх только нарастает; во-вторых, если голышом топтаться возле проруби в течение длительного времени, то можно и простудиться.

- Поэтому пришли, разделись, обтерлись снегом, окунулись и с чистой совестью вылезли греться, - советует Александр Волков.

КАК СЛЕДУЕТ СОГРЕЙТЕСЬ

- Чтобы не переохладить организм, сразу после купания нужно растереть себя полотенцем, надеть теплую одежду, валенки и выпить горячий чай, - советует морж.

Также, по мнению Александра Волкова, нельзя согреваться алкоголем, так как он расширяет сосуды и создает дополнительную нагрузку на сердце, которое и так будет в стрессе после такого купания.

Что же касается представительниц прекрасного пола, тот тут морж с 12-летним стажем никаких особых рекомендаций для них не отмечает. За исключением того, что им тоже нужно начать с медосмотра и убедиться в отсутствии проблем по женской части.

- Во время купания смотрите не застудите грудь, а по выходу из воды тут же оботритесь полотенцем и оденьтесь теплее, - говорит Александр Волков.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ПРОРУБИ?

- От 15-20 секунд до одной минуты в зависимости от состояния здоровья, уровня закалки и внутреннего настроя. Хотя я и по 10-20 минут купался. Однако начинающим все же не нужно растягивать купание на минуты, а достаточно будет нескольких секунд, - отметил Волков.

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