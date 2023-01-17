Три купели расположатся на реке Волга в районе Свято-Троицкого мужского монастыря. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Совсем скоро православные отметят один из главных религиозных праздников – Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 по 19 января верующие смогут совершить омовение в крещенской воде. Рассказываем, где купаться на Крещение в Чебоксарах в 2023 году, какая будет погода и что нужно знать.

Список купелей на Крещение Господне в Чебоксарах

- Три купели расположатся на реке Волга в районе Свято-Троицкого мужского монастыря;

- При церкви Святых Новомученников и Исповедников Российских;

- На Казанской набережной;

- В районе коттеджного поселка Дубки;

- Возле дома по улице Коммунальная Слобода, 50А;

- Причал в поселке Сосновка в Заволжье.

Правила купания в проруби на Крещение Господне

Перед купанием необходимо разогреться, например, сделать разминку или пробежаться. Подходить к купели необходимо в удобной, нескользкой обуви, которая легко снимается.

Окунаться рекомендовано лишь по шею - это снизит риск рефлекторного сужения сосудов головного мозга. В воде следует находиться не более минуты, чтобы избежать переохлаждения организма.

Родителям стоит следить за ребенком во время окунания в прорубь. После купания нужно вытереться полотенцем и надеть сухую одежду.

Какая погода будет на Крещение Господне в Чебоксарах

По прогнозам Гидрометцентра Чувашии, крещенских морозов в предстоящий праздник не ожидается. В ночь на 19 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. Без значительных осадков. Днем столбики термометра поднимутся до -2 градусов, может выпасть немного снега. Ветер будет достигать 14 метров в секунду.

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