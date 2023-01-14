Осторожно пробрался и схватил за руку: в Марий Эл полицейский спас провалившегося под лед рыбака

Рискуя жизнью, Александр Абросимов спас человека от верной смерти. Фото: МВД Марий Эл

Раннее утро самое время для зимней рыбалки, как и остальные, посчитал житель одной из деревень Юринского района Марий Эл. Мужчина собрал все необходимые снасти и отправился на Волгу, благо морозы позволяли по ней уже ходить. Вот только рыбак опасно просчитался. Днем температура воздуха так повысилась, что лед начал таять. И вот одно неосторожное движение, и он проломился под весом мужчины. Рыбак в одно мгновенье оказался в ледяной воде. Снасти в сторону, нужно было бороться за жизнь.

Пальцы соскальзывали с кромки льда, а мокрая одежда тянула вниз. Выбившись из сил, мужчина понял самому ему не выбраться. Кое как он вытащил из куртки мобильный телефон, благо он еще работал, и позвонил супруге: «Погибаю!».

Женщина тут же сообщила о происходящем во все экстренные службы. Информация об этом от дежурного попала и к старшему участковому отделения полиции «Козьмодемьянский» майору Александру Абросимову. Он понял, что находится совсем рядом и поспешил на помощь. Еще до приезда на место происшествия спасателей, он смог найти тонущего рыбака. Но подойти к нему по треснувшему льду просто так не представлялось возможным. Тем временем мужчина мог в любой момент уйти под воду. Быстро оценив ситуацию Абросимов осторожно стал подбираться к рыбаку по опасному льду. Чуть ли не в самый последний момент полицейский схватил мужчину за руку и вытащил из воды. Когда он дотащил спасенного до берега, там его уже ожидала бригада «скорой помощи».

- Мужчину госпитализировали в стационар районной больницы, а вечером того же дня отпустили домой. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram