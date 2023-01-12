Сдавать деревья нужно без украшений и мишуры. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вместо того, чтобы выбросить новогоднюю красавицу на мусорку, можно принести пользу животным и сдать дерево на переработку. В Казани заработали специальные пункты приема, куда можно принести ели, сосны, пихты и лапник. Важно, чтобы деревья были без украшений и мишуры. Публикуем адреса пунктов приема новогодних деревьев в Казани.

Пункты приема живых елок в Казани

До 25 января на "Зимнем бульваре" стоит специальный контейнер перед главным входом в ТЦ по адресу: проспект Победы, 141. Здесь принимают ели, сосны, пихты и лапник без украшений и мишуры. Деревья измельчат в щепу, а после будут посыпать ей площадку для собак в Горкинско-Ометьевском лесу.

Кроме того, до 31 января елку можно сдать в контейнер по адресу: улица Аделя Кутуя, 160 рядом с офисом Поволжской экологической компании. В последствии деревья будут использованы для теплой подстилки животным и птицам, а также в качестве корма козам, сообщает Минэкологии Татарстана.

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