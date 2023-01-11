Индекс борща в Казани на январь 2023: продуктовый набор подешевел почти на 3,5%

Стоимость рассчитывается на четыре персоны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Индекс борща в Казани в январе 2023 года после кратковременного подорожания вновь начала снижаться. После зимних каникул приготовить этот суп горожане могут за 111 рублей 25 копеек. Такие данные на первый месяц 2023 года для столицы Татарстана опубликовал сайт индекс-борща.рф.

Что входит в рецепт борща

Для классического рецепта борща на четыре персоны понадобится: 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, 80 граммов лука, 80 граммов моркови, 130 граммов свеклы, 6 грамм чеснока, 500 граммов курицы, 100 граммов сметаны и 200 граммов хлеба.

Как считают индекс борща в Казани

При составлении рейтинга берут самый дешевый вариант продуктов в известных супермаркетах эконом-класса и магазинах местных дискаунтеров. Цены проверяются ежемесячно, во время первой недели.

Где самый дорогой и самый дешевый борщ в стране

В рейтинг входят 36 городов России. В среднем по стране подкрепиться этим блюдом можно за 150 рублей 20 копеек. Самый дешевый суп все также готовят в Нижнем Новгороде - за 101 рубль 54 копейки. Самые дорогие продукты для борща вы найдете в Анадыре - 428 рублей 40 копеек. Индекс борща в Казани в этом рейтинге занял 34 место.

Как изменился индекс борща в Казани на январь 2023

Индекс борща в Казани в рейтинге за первый месяц 2023 года переместился с 28 на 34 место в топе по дороговизне продуктов. Дешевле поесть это блюдо можно только в Москве и Нижнем Новгороде.

Стоимость продуктового набора для борща в Казани подешевела на 4 рубля 2 копейки. Вместе с тем снизилась цена на курицу, сметану, и возросла стоимость картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы, чеснока.

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