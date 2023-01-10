На Пушкинскую карту зачислили 5 тысяч рублей, которые можно потратить на концерты. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Пушкинская карта - это совместный проект Минкультуры и Минцифры России, который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать театры, музеи, кинотеатры и концерты. С 1 января 2023 года на карту из средств федерального бюджета вновь зачислили 5 тысяч рублей. Рассказываем, на что их потратить и куда сходить по Пушкинской карте в Казани зимой.

Афиша концертов по Пушкинской карте в Казани зимой

Big Love Show - 2023

Где: "Татнефть Арена"

Когда: 12 февраля в 19.00

Стоимость билетов: от 1500 до 4000

В преддверии Дня всех влюбленных пройдет Big Love Show - 2023. На сцене со своими популярными хитами выступят артисты российского шоу-бизнеса: JONY, Люся Чеботина, МОТ, Ваня Дмитриенко, DABRO, Юлианна Караулова, Звонкий и не только.

Концерт инструментальной музыки

Где: Клуб "Шарык"

Когда: 15 января в 18.00

Стоимость билетов: 300 рублей

В клубе "Шарык" пройдет концерт инструментальной музыки "На едином языке мира". Солисты оркестра исполнят произведения таких композиторов разных стран, как Ключарева, Яруллина, Рахманинова, Римского-Корсакова, Ковача, Сарасате, Бартока, Бизе и Тактакишвили.

"Танцы народов мира"

Где: КЦ "Чулпан"

Когда: 17 февраля в 19.00

Стоимость билетов: от 700 до 900 рублей

Ансамбль танца "Казань" покажет танцы, представляющие культуру многонационального народа Татарстана и всего мира. Гостей также впечатлят красочные костюмы и национальные ювелирные украшения на артистах.

Праздничный концерт джазового пианиста-вокалиста Сергея Манукяна

Где: ГБКЗ им. Салиха Сайдашева

Когда: 13 января в 18.30

Стоимость билетов: от 1000 до 3000 рублей

По Пушкинской карте можно попасть на концерт известного российского джазового пианиста-вокалиста Сергея Манукяна. В своих выступлениях он сочетает мотивы популярной музыки и джазовых элементов. Обделив артиста зрением, природа наградила Манукяна абсолютным слухом, что позволило ему стать финалистом телепроекта "Голос 60+".

Лучшие хиты XX века

Где: Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая

Когда: 28 января в 18.00

Стоимость билетов: от 300 до 900 рублей

Алла Рид, солистка театра «Градский холл», а также участница телепроекта «Голос», исполнит лучшие хиты XX века. Специально ко дню рождения Владимира Высоцкого прозвучит большой блок самых знаковых и любимых песен писателя. Кроме того, на концерте можно будет услышать музыку Мишеля Леграна, Игоря Крутого, Раймонда Паулса, Арно Бабаджаняна и других популярных композиторов.

Пушкинскую карту могут получить молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Афиша представлений в театрах по Пушкинской карте в Казани зимой

Театр имени Галиаскара Камала

В Театре имени Галиаскара Камала билеты на все представления можно приобрести по Пушкинской карте. Здесь показывают спектакли на татарском с синхронным переводом на русский и английский языки. В январе здесь пройдут такие спектакли, как "Голубая шаль", "Несчастная девушка", "Дервиш", "Дорога", "Свет моих очей", "Я не вернусь", "Однажды летним днем", "Запоздалое лето", "Гульджамал. Приглашение", "И это жизнь?..", "Любишь не любишь", "Пепел", "Угасшие звезды", "Здравствуй, мама, это я!", "Пришлый", "Взлетел петух на плетень" и не только.

Театр имени Василия Качалова

Театр имени Василия Качалова считается одним из старейших театров России. Его история началась еще в 1791 году, а репертуар варьируется от переосмысленных классических пьес до современной драмы и мюзиклов. В январе здесь можно купить билет на следующие представления: "Секрет ее молодости", "Васса", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Дон Жуан", "Горько!..", "Укрощение строптивой", "Пиковая дама", "Бег", "Филумена Мартурано, или брак по-итальянски", "Иван-дурак и черти", "Бал воров", "Дракон", "Семейный портрет с посторонним", "Золотой ключик, или приключения Буратино" и "Визит дамы".

Камерный театр SDVIG

Афиша камерного театра на сегодняшний день содержит постановки разного стиля и жанра. Каждая творческая идея и работа этого театра способна удивлять зрителей и покорять своей необыкновенной атмосферой. В январе здесь покажут спектакли: "А не съесть ли нам кого-нибудь...?", "Косметика врага", "Маленький спектакль на лоне природы", "АРТ" и "Скамейка".

Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая по Пушкинской карте можно посетить балет "Лебединое озеро" и балет "Спящая красавица". Кроме того, еще остались билеты на оперетту "Собака на сене" и спектакль "Мастер и Маргарита".

Афиша кино по Пушкинской карте в Казани зимой

С Пушкинской карты 2 из 5 тысяч можно потратить на кино. Январь станет месяцем российских кинопремьер: к показу выйдут комедии, фильмы для всей семьи и приключения.

Уже сейчас по Пушкинской карте можно купить билет на такие фильмы, как "Непослушник 2", "Мира", "Чук и Гек. Большое приключение", "Тайный Санта", "Елки-иголки" и "Чебурашка". С 19 января в кинотеатрах начнут показ фильмов "Верблюжья дуга", "Молодость" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Практически на все представления в театрах можно купить билеты по Пушкинской карте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Афиша музеев по Пушкинской карте в Казани зимой

Обзорная экскурсия по Музею имени Лобачевского

Где: улица Кремлевская, 18

Когда: с понедельника по субботу - с 9.00 до 18.00

Стоимость билетов: от 150 рублей

На обзорной экскурсии расскажут о жизни и деятельности великого геометра Николая Лобачевского. Экспозиция музея состоит из нескольких залов, которые посвящены биографии ученого, а также появлению и развитию идей неевклидовой геометрии, истории казанской геометрической школы.

Музейное занятие "Вокруг света за 80 дней"

Где: Этнографический музей

Когда: с понедельника по субботу - с 9.00 до 17.00

Стоимость билетов: от 150 рублей

На занятии гости отправятся в кругосветное путешествие по Северной и Южной Америке, Африке, Европе, Турции, Китаю и Австралии, тем самым они узнают новое о культуре, географии и быте других стран.

Экскурсия по Геологическому музею имени Штукенберга

Где: улица Кремлевская, 4/5

Когда: с 9.00 до 18.00

Стоимость билетов: от 150 рублей

Геологический музей имени Штукенберга — один из старейших музеев России. Современный фонд музея включает в себя свыше 430 тысяч экспонатов из 60 стран мира. Экспозиция содержит одно из крупнейших в стране собрание метеоритов, в том числе образцы пород Луны и Марса, коллекции минералов, горных пород, останки ихтиозавров, мамонтов, пещерных медведей, шерстистых носорогов.

Обзорная экскурсия по Музею-лаборатории Завойского

Где: улица Кремлевская, 18

Когда: с 9.00 до 18.00

Стоимость билетов: от 150 рублей

На экскурсии посетителей познакомят с биографией Евгения Завойского, покажут уникальные физические приборы конца XIX — начала XX века, расскажут о радиолюбительстве в СССР.

В лаборатории, где сейчас находится музей, Завойский некогда совершил одно из величайших открытий в физике XX века - открыл электронный парамагнитный резонанс. Действующую установку по наблюдению этого явления также можно найти в музее.

Обзорная экскурсия по Зоологическому музею и гербарию имени Эверсмана

Где: улица Кремлевская, 18

Когда: с 9.00 до 18.00

Стоимость билетов: от 150 рублей

В Зоологическом музее и гербарии имени Эверсмана можно найти такие экспонаты, как гипсовые модели раковинок фораминифер, ажурные скелеты губок, витрины с актиниями и мадрепоровыми кораллами.

В энтомологическом зале расскажут интересные факты о насекомых, позвоночных животных, рыбах. В орнитологическом зале посетители смогут увидеть райских птиц, южноамериканских тинаму, трубача и гоацина, киви, австралийских медоносов и не только.

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