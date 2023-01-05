По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Пожар на улице Шевченко в Чебоксарах, который вспыхнул днем 5 января, до сих пор не потушен. В городе введен режим ЧС муниципального уровня, заявил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, число пострадавших в результате ЧП достигло 21. Среди них 10 детей. Госпитализация потребовалась восьми людям, в том числе трем несовершеннолетним.

Дети доставлены в ДРКБ. Состояние двух маленьких пациентов врачи оценивают, как средней степени тяжести. Среди взрослых (они в БСМП) в тяжелом состоянии находится один человек. На обследовании в данный момент шесть потерпевших.

Во временном жилье нуждаются 30 горожан. Они направлены в общежитие строительного техникума и центр маунтинбайка. Людям организовали питание.

По факту пожара СУ СКР по республике организовало доследственную проверку. Собственник квартиры, в которой начался пожар, уже установлен.

- Проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, - заявил Николаев.

Напомним, глава региона держит ситуацию на контроле.

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