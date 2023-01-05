Подробности произошедшего устанавливаются.

Около 13:30 в четверг, 5 января, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в общежитии по улице Шевченко в Чебоксарах. Там загорелась одна из комнат на втором этаже. Подъехать к подъезду сотрудникам МЧС мешали припаркованные машины. Тем временем дым распространялся по всему подъезду. Люди были в панике.

В итоге пожарным удалось добраться до общежития и приступить к тушению огня. Параллельно проводилась эвакуация жильцов. На свежий воздух вывели 26 человек, в том числе 10 детей. На данный момент известно, что в результате ЧП пострадали 15 горожан, в том числе восемь несовершеннолетних. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- По факту произошедшего ведется следствие. Держу ситуацию на личном контроле, - заявил глава Чувашии Олег Николаев.

На месте пожара уже побывал глава администрации города Денис Спирин.

О ликвидации горения пока не сообщается.

- Причина и последствия пожара будут установлены в ходе проверки, проводимой МЧС и органами полиции, которая находится на контроле прокуратуры, - говорят в надзорном ведомстве.

Подробности ЧП устанавливаются. Материал дополняется.

UPD. По данным на 17:41 5 января, число пострадавших в результате пожара увеличилось до 21 человека. Среди них 10 детей. Госпитализация потребовалась восьми людям, в том числе трем несовершеннолетним. В Чебоксарах введен режим ЧС муниципального уровня. Установлен собственник загоревшейся комнаты.

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