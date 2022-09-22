На гриле приготовят не только блюда из мяса. Фото: Оксана ЗУЙКО

Уже в эти выходные в столице Татарстана пройдет осенний фестиваль «Гриль-фест - 2022», где можно будет не только вкусно поесть, но и послушать музыку, а также посетить кулинарные мастер-классы. На гастрономическом празднике рестораны и кафе Казани будут предлагать пришедшим блюда из мяса, рыбы, сыра и овощей на гриле. Рассказываем, что из вкусненького будут готовить повара.

Где и когда проходит осенний «Гриль-фест - 2022» в Казани

Вход на фестиваль свободный, посетить «Гриль-фест - 2022» можно будет 24 и 25 сентября, с 12.00 до 20.00. Мероприятие пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу, на поле у контейнерного центра Cube.

Кто будет готовить на осеннем «Гриль-фест- 2022» в Казани

Так, согласно подробной программе гастрономического праздника, для всех желающих на нем будут готовить 12 кафе и ресторанов Казани: «Гирос на углях», ресторан «Некрасов», TOPDOG, Gazon cafe, Baza Food, Grillclub, Beerpoint brisket bbq, Cuba Libre, Alcreme, «Грильдог», «Шашлык&Плов» и «Хот-дог из печи». Так, что посетители осеннего «Гриль-фест- 2022» в Казани можно будет отведать гирос, бургеры, шаурму, шашлык, плов, хот-доги, сувлаки и тако.

Кулинарные мастер-классы на осеннем «Гриль-фест - 2022» в Казани

В амфитеатре контейнерного центра Cube пройдет серия кулинарных мастер-классов от татарстанских шеф-поваров. Посетить их можно бесплатно. Делимся с вами подробной программой гастрономического праздника:

24 сентября

14.00 - «Тартар из томатов со страчателлой» и «Тартар из конины с картофелем фри на гусином жире» от шеф-повара Artel Bistro Марселя Хабирова

25 сентября

13.00 - «Скумбрия на гриле с сезонными овощами» от бренд-шефа «Ирбис» и президента Гильдии поваров Татарстана Руслана Асташкина

14.00 - «Телятина с уругвайский соусом чимичурри и цукини» от шефа ресторана «Север» Ильнара Гайнутдинова

15.00 - «Национальное татарское блюдо «зур бэлеш» из фермерской утки и полбяной пшеницы» от шефа ресторана «Milli ашлар» Альбины Фасхеевой

Детские мастер-классы на осеннем «Гриль-фест - 2022» в Казани

На фестивале будет также работать зона для детей, где они в 13.00 и 15.00 смогут своими руками создать украшения на мастер-классе от центра «Остров Сокровищ».

Что еще будет на «Гриль-фест - 2022» в Казани

Кроме уроков кулинарии на фестивале для всех желающих пройдет мастер-класс за гончарным кругом от ателье крафтовой керамики. Посетить его можно 24 и 25 сентября в 15.00.

Полная программа музыкальных выступлений на осеннем «Гриль-фест - 2022» в Казани

Не обойдется на празднике и без музыкального "меню". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как мы уже говорили ранее, на гастрофестивале можно будет не только попробовать блюда, приготовленные на гриле, но и послушать хорошую музыку. Публикуем расписание выступлений артистов:

24 сентября

15.00 - DJ Malika

16.00 - Группа «Кудри»

17.00 -Группа Soldiers of Love

18.00 - Группа Drum&Cellos

18.30 - Dj Nintendo

25 сентября

15.00 - DJ AB

16.00 - Dj Malsi Music

17.00 - Группа Sasha and the lands

18:.00 - ВИА «Йоло»

19.00 - DJ Solman.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram