Глава Чувашии Олег Николаев обещал обеспечить поддержку граждан, задействованных в спецоперации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 сентября, президентом РФ был подписан указ о частичной мобилизации. Призыву подлежат граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч человек.

Как и руководители других российских регионов, глава Чувашии Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале сообщил, что республика разделяет данное решение главы государства. В том числе, и по организации более слаженной работы промышленных предприятий для решения задач спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

- Чувашия незамедлительно включится в процесс решения необходимых задач по частичной мобилизации жителей республики. Будет оказано содействие военному комиссариату. А также будет обеспечена поддержка граждан, задействованных в спецоперации. Ни одна семья не останется без внимания, без нашей поддержки, - сообщил Николаев.

Публикуем адреса, телефоны, режим работы военкоматов в Чебоксарах:

- Военный комиссариат Чувашии - ул. Ильбекова,8 к1. Телефоны: 8 (8352) 620-197 и 8 (8352) 623-166. Режим работы: по будням с 08.00 до 17.00. Обед: с 12.00 до 13.00;

- Подразделение военкомата - ул. Пирогова, 10А. Телефон: 8 (8352) 455-455. Режим работы: по будням с 8.00 до 17.00. Обед: с 12.00 до 13.00.

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