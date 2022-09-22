Недавно избранный главой Марий Эл Юрий Зайцев всецело поддержал решение Владимира Путина об объявлении в стране частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Российской Федерации, начиная с 21 сентября, объявлена частичная мобилизация. Об этом заявил Владимир Путин во время своего обращения к населению. Это затронет тех, кто уже проходил военную службу, а также имеет «определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Подробнее кого коснется мобилизация, а кого нет, можно узнать здесь.

Недавно избранный главой Марий Эл Юрий Зайцев всецело поддержал решение Владимира Путина об объявлении в стране частичной мобилизации.

- Указ главы государства будет исполнен в том количестве и в сроки, которые Минобороны России определило для нашего региона, - написал Зайцев в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, в Марий Эл военкоматы уже начали оповещать местных жителей, которые подлежат частичной мобилизации.

- Под моим руководством в регионе действует призывная комиссия по частичной мобилизации. Правительство республики обеспечит всю необходимую работу в данном направлении, - отметил Юрий Зайцев.

Публикуем адреса, телефоны, режим работы военкоматов и призывных пунктов в Йошкар-Оле:

- Отдел военного комиссариата Республики Марий Эл по городу - проспект Гагарина,16. Телефон: 8 (8362) 64 00 91. Режим работы: с 8.00 до 17.00 (понедельник - четверг), с 8.00 до 16.30 (пятница). Обед: с 12.00 до 13.00;

- Призывной пункт Военного комиссариата Йошкар-Олы - бульвар Чавайна, 44. Телефон: 8 (8362) 41 11 56. Режим работы: по будням с 8.00 до 17.00. Обед: с 13.00 до 14.00;

- Сборный пункт военного комиссариата Республики Марий Эл - ул. Соловьева, 36. Телефон: 8 (836) 241-75-93. Режим работы: по будням с 8.00 до 17.00. Обед: с 12.00 до 13.00

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