В татарстанском аэропорту «Бегишево» самолет совершил жесткую посадку

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Центральное МСУТ СКР

Вечером во вторник, 20 сентября, в татарстанском аэропорту «Бегишево» совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Diamond 42 № RA01723. По предварительным данным, на момент ЧП у судна были частично выпущены шасси.

На борту находились два человека - инструктор и курсант. Никто из них не пострадал.

На данный момент самолет уже эвакуирован со взлетно-посадочной полосы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

- Проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорят в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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