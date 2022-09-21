В Казани свою работу начал международный форум Kazan Digital Week – 2022

Форум будет идти с 21 по 24 сентября. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Цель мероприятия – стать центральным конгрессно-выставочным событием 2022 года, позиционируемым как адекватный ответ российских регионов на санкции, призванные блокировать научно-технологические и социально- экономическое развитие России. В Год цифровизации в Татарстане событие в Казани станет особенным и будет также направлено на внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства.

Заявлено участие порядка 13 тысяч человек из 32 стран. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

МИННИХАНОВ И МИШУСТИН НА KAZAN DIGITAL WEEK – 2022

В Kazan Digital Week - 2022 принимают участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Мероприятия в рамках форума направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе разработку отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов, - заявил на открытии форума Минниханов.

В работе форума принимает участие и глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

А присутствующий замминистра цифрового развития России Максим Паршин, в своем выступлении назвал Kazan Digital Week событием общероссийского масштаба, подчеркнув высокую значимость мероприятия для цифровой трансформации страны.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин не смог лично выступить ан форуме потому обратился к его участникам по видеосвязи.

- Уверен, что в ходе дискуссий будут выработаны предложения, которые помогут нашей IT-отрасли динамично развиваться, - сказал он в своем выступлении.

Отметим, в рамках Kazan Digital Week - 2022, который будет проходить в столице Татарстана с 21 по 24 сентября, запланированы выставки, тематические секции, мастер-классы, панельные обсуждения и круглые столы. Так, у участников форума будет возможность ознакомиться с актуальными направлениями научных исследований, управленческих, технологических, инженерных и коммерческих практик. Будут представлены и проекты, которые определяют инновационный эффект цифровизации.

Выставка с IT-новинками бесплатна для посещения. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

ТЕМЫ ФОРУМА KAZAN DIGITAL WEEK – 2022

В рамках форума представители компаний, государственных органов, ученые и специалисты обсудят самые актуальные вопросы последних лет. Так, среди тематических направлений форума Kazan Digital Week в 2022 году определены:

– Интеллектуальные транспортные системы;

– Цифровые технологии в сфере государственного управления;

– Цифровая индустрия 4.0;

– Кибербезопасность нового времени;

– Экосистема финтех;

– Инновации, интегрированные в бизнес;

– Цифровые технологии в здравоохранении и медицине;

– Цифровые технологии в образовании;

– Цифровые технологии в культуре;

– Цифровые технологии в сельском хозяи стве.

НОВИНКИ KAZAN DIGITAL WEEK – 2022

Из новинок Kazan Digital Week-2022 можно отметить, что во время форума на площадке «Казань Экспо» состоится отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий DigitalSkills. В нем по 30 компетенциям смогут принять участие более 350 конкурсантов в возрасте от 16 до 49 лет.

Также в отдельном павильоне выставочного центра пройдет состоится этап киберспортивных дисциплин. Соревнование станет подготовкой к высокотехнологичным «Играм будущего», которые пройдут в Казани в феврале 2024 года.

Из новинок также – международная конференция «Иванниковские чтения», организатором которой станет Российская академия наук. Цель конференции – формирование научного дискуссионного пространства по вопросам совершенствования существующих и выработки новых механизмов обеспечения правового режима цифровых технологий.

А на площадке форума также запланировала конференция Up!Data 2022. В рамках мероприятия в Казани ведущие IT-компании объединятся для создания единой образовательной площадки, на которую планируется привлечь порядка 1,2 тысячи программистов. Они смогут работать совместно и создавать новые инновационные продукты.

Рассмотрят на Kazan Digital Week – 2022 и инициативу создания межвузовского студенческого центра мониторинга и реагирования на инциденты, связанные с информационной безопасностью. Проект будет выполнять роль не только центра ситуационной осведомленности вузов Казани и Татарстана, но и платформы по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере информационной безопасности. Рабочее место в Центре можно будет получить прямо на Kazan Digital Week – 2022. Вместо собеседования все желающие смогут поработать в сфере кибербезопасности, попробовав свои силы в борьбе с реальными угрозами на виртуальном полигоне.

Кроме того, участники форума смогут посетить специальный полигон для проведения испытаний и демонстрации новых высокотехнологичных продуктов в области интеллектуальных транспортных систем и безопасности дорожного движения.

КАК ПОПАСТЬ НА KAZAN DIGITAL WEEK – 2022

Не знаете, как попасть на форум в Казани и прикоснуться к цифровому будущему? Объясняем, для этого сначала нужно зарегистрироваться (https://kazandigitalweek.com/ru/sign-up).

Посещение выставочной экспозиции бесплатное. Kazan Digital Week 2022 проходит в смешанном формате -очно и онлайн. Для тех, кто не сможет посетить форум физически, есть возможность посмотреть выступления спикеров в записи в личном кабинете

КАК ДОБРАТЬСЯ НА KAZAN DIGITAL WEEK – 2022

Добраться до «Казань Экспо» можно на электричке, так как международный выставочный центр находится за городом около аэропорта. В связи с проведением форума на этом направлении в их расписание внесли дополнительные поезда.

Так, электричка №6722 с ж/д станции «Казань» будет отходить в 10.50, а прибывать в аэропорт, на территории которого, напомним, находится «Казань Экспо», в 11.10.

В свою очередь обратный электропоезд №6727 будет отправляться в Казань в 13.28, а прибывать на станцию в 13.48.

А поезд №6729 из аэропорта 21 и 23 сентября будет отходить в 15.25 с прибытием в столицу Татарстана в 15.46; 22 сентября - в 15.35, а прибывать в Казань в 15.56.

Кроме того, до форума можно добраться на автобусе №197, выходить нужно на остановке «Аэропорт».

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