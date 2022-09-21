Топ-5 причин посетить Марий Эл: набережная Брюгге, замок Шереметева и гора Аламнер

Благовещенская башня в Йошкар-Оле. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Лето позади, но это не повод прекращать путешествовать по России. Тем более, что скоро должно начаться бабье лето. Оно каждый раз предлагает насладиться последним теплом этого года и, конечно, солнечной погодой. Увы это уже повод для купания, но для долгих пеших прогулок будто-то по городу или по лесам и горам то что нужно. А где, если не в Марий Эл можно лицезреть одновременно и прекрасную архитектуру и волшебную природу? Обо всех ее красотах в одном материале не рассказать, потому мы выбрали пять наиболее популярных причинах посетить республику.

НАБЕРЕЖНАЯ БРЮГГЕ В ЙОШКАР-ОЛЕ

Набережная Брюгге в Йошкар-Оле эффектно растянулась вдоль реки Малая Кокшага. Ее длина составляет 1,6 километра. Практически всю пешеходную зону окаймляют здания во фламандском стиле с элементами северной готики, которые подсвечиваются по вечерам. Несложно догадаться, что образцом для создания променада послужила архитектура бельгийского города Брюгге.

На набережной особенно интересно и хорошо. Во-первых, чаще всего здесь безветренно. Во-вторых, есть возможность покататься на лодке, если позволит погода. С воды, к слову, открывается особенно красивый вид на променад.

Набережная Брюгге в Йошкар-Оле. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Если туристу захочется перекусить, то на набережной Брюгге есть множество кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. После вкусного обеда здесь можно уделить время достопримечательностям, который здесь немало. Например, Спасской башне, памятнику князю Монако Ренье III и актрисе Грейс Келли, часовне в честь святых Петра и Февронии и, конечно же, часам «12 апостолов». Каждые три часа (с 9:00 до 18:00) под колокольный звон из курантов появляется фигура Исуса Христа, а за ней следуют 12 апостолов. Невероятное зрелище!

А если повезет, то можно еще и попасть на какой-нибудь праздник или фестиваль, которые нередко проводятся на набережной Брюгге.

ЗАМОК ШЕРЕМЕТЕВА

Замок Шереметева - дворцово-парковый ансамбль, который является памятником архитектуры регионального значения. Располагается он на берегу реки Волга в поселке Юрино. Утверждается, что в 1812 году землю здесь приобрел богатейший помещик Нижегородской губернии Василий Шереметев, между прочим, внучатый племянник фельдмаршала Петра I графа Шереметева. Сначала там возвели поместье, к которому позже пристроили замок.

Сейчас посетить его могут все желающие. В замке множество комнат, среди которых картинная галерея, восточный кабинет, дубовая комната и скобелевский зал. Кроме того, здесь есть служебные корпуса и парк с прудом. Общая площадь ансамбля составляет более 60 гектаров.

Кстати, не так давно замок отреставрировали. С тех пор его ежегодно посещают около 20 тысяч туристов.

Замок Шереметева. Фото: zamoksheremeteva.com

ГОРА АЛАМНЕР

Аламнер с марийского языка значит «город на горе». Она известна также как и Сундырская гора, которая является одной из самых крупных археологических памятников Поволжья. Находится Аламнер на берегу Чебоксарского водохранилища в 1,5 километрах от деревни Важнангер в Горномарийском районе.

С вершины горы, высота которой составляет почти 100 метров, открывается панорамный вид на долину с поселениями, реку Волга и город Козьмодемьянск. В теплое время года здесь катаются на парапланах и занимаются горным бегом, а зимой гора становится своеобразной Меккой для сноубордистов.

Гора Аламнер. Фото: официальный туристический портал республики Марий Эл

МАРИЙСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Если вы любите уединение и природу, еще одним местом, которое придется вам по душе, станет Марийская Швейцария, расположенная на окраине Куженерского района. Это горная долина с реками и озерами, где нет шикарных гостиниц, но есть уютные деревянные домики. Самое то, чтобы отдохнуть от шумных городов и их бешеного ритма.

Здесь здорово в любое время года, ведь природа прекрасна во всех ее проявлениях.

ОЗЕРА

Озера Марий Эл – это , конечно, отдельная история, которую рассказывать и рассказывать. Их здесь много, и все они чудесны. Да, самое популярное из них - «Морской глаз». Также чаще всего посещают, например, озера Чуркан и Табашинское.

Первое расположено в Звениговском районе. Туда здорово будет приехать с палаткой, гитарой и друзьями, чтобы встречать рассвет у костра. Прозрачное озеро Чуркан обрамляют лиственные и сосновые леса, откуда вместе с ветерком веет ароматом ягод, деревьев и грибов.

В свою очередь озеро Табашинское находится в селе Табашино в Оршанском районе. Это одно из самых глубоких карстовых озер Поволжья. Его глубина более 170 метров. При этом для туристов здесь имеются оборудованные стоянки с лавочками и столами. Главное - забирать свой мусор, уезжая, с собой.

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