В Чебоксарах обсудили содержание дорог будущей зимой

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Бесперебойное и безопасное движение транспорта и пешеходов предстоящей зимой будет обеспечено дорожно-эксплуатационным предприятием АО «Дорэкс». Об этом на общегородском совещании у главы администрации г. Чебоксары Дениса Спирина доложил директор предприятия Владимир Доброхотов.

Согласно контракту с заказчиком МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в 2022 году АО «Дорэкс» очищает от снега дороги, тротуары, мосты общей площадью 4,5 млн квадратных метров.

Непосредственно в снегоуборке будет задействована 81 единица коммунальной спецтехники. Кроме того, по необходимости предприятие дополнительно привлечет технику сторонних организаций.

Для ликвидации наледи и гололедицы на дорогах и тротуарах заготовлено 45 тысяч тонн песчано-соляной смеси, 100 тонн щебня мелкой фракции и более 1000 т реагента «Бионорд».

Чтобы очистка и обработка реагентами городских дорог в сильные снегопады выполнялась в сжатые сроки, колонны дорожной спецтехники будут работать в сопровождении патрульных машин ГИБДД.

С 15 октября 2022 года подразделения предприятия перейдут на зимний режим несения службы. Будет организовано круглосуточное дежурство специализированной техники, личного состава и лиц, ответственных за техническую подготовку машин. К настоящему времени спецтехника закреплена за районами, разработан график дежурства личного состава. Утверждены маршруты проведения работ, в том числе в экстренных случаях. Завершается доукомплектация дорожной службы инвентарем и спецодеждой.

Ямочный ремонт дорожного полотна в зимнее время будет выполняться с использованием литой асфальтобетонной смеси, которая может применяться при низких температурах. За 8 месяцев текущего года фактическая площадь проведенного ямочного ремонта составила 23,7 тысячи квадратных метров.

В столице Чувашии поступательно решается вопрос утилизации снега с городских территорий. В 2022 году предприятием запущена в эксплуатацию снегоплавильная установка VULCAN-60M. Производительность установки – 45 - 60 кубометров снега в час. Всего за четыре месяца 2022 года на установке было утилизировано 47,9 тысячи кубометров снега, или 18,2 тысяч тонн снега.