В Чебоксарах горячее питание получают более 100 тысяч детей

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин: "Вопросы по организации питания чаще всего оставляют в социальных сетях. На подобные вопросы нужно быстро реагировать, по возможности организовывать проверки"

Совещание прошло под руководством главы администрации города Чебоксары Дениса Спирина. Горячее питание организовано в 115 детских садах и 55 школах. Ученики 1-4 классов обед получают бесплатно. С начала учебного года 771 ребенок из семей льготных категорий обеспечен двухразовым питанием.

С 1 сентября 2022 года предельная стоимость питания учащихся школ установлена в следующем размере:

1-4 классы: комплексный завтрак - 25 руб., комплексный обед - 65 руб.;

5-11 классы: комплексный завтрак - 30 руб., комплексный обед - 72 руб.

Увеличение цены позволило расширить выбор гарниров, салатов из свежих овощей, свежих фруктов. Также в меню добавлены сыр и сливочное масло.

- В Чебоксарах реализуется проект «Модернизация пищеблоков образовательных организаций», направленный на повышение качества питания. Благодаря ему с 2017 по 2022 год были отремонтированы пищеблоки 36 садиков, еще в 103 было заменено оборудование. В 2021 году на закупку технического оснащения для пищеблоков 60 школ города выделено более 81 млн рублей, - отметила Ольга Чепрасова.

Особое внимание при организации питания уделяется качеству поступающей продукции. Продукты в школы доставляют местные товаропроизводители: ОАО «Ядринмолоко», ООО «Вурнарский мясокомбинат», агрофирма «Слава картофелю».

За качеством организации питания в школах и детских садах следит межведомственная комиссия. Комиссия проверяет качество продуктов, технологию приготовления блюд, санитарные условия в пищеблоках. В 2022 году проведено 105 выходов в образовательные организации.

В контроле качества питания активно участвует родительское сообщество.

- Каждую неделю в школах совместно с родительским комитетом проводится контроль организации питания. В ходе проверки родители заполняют чек-листы. На сегодняшний день отклики и пожелания от родителей только положительные. Будем работать в данном направлении в течение всего учебного года, - добавила начальник Управления образования Елена Сахарова.

- Вопросы по организации питания чаще всего оставляют в социальных сетях. На подобные вопросы нужно быстро реагировать, по возможности организовывать проверки. Каждый негативный отзыв должен быть отработан, - подытожил обсуждение вопроса глава администрации Денис Спирин.