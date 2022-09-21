Подари улыбку детям вместе с «Конфитрейд»

«Конфитрейд» - крупнейший российский производитель кондитерских изделий с игрушкой, без игрушки, коллекционных фигурок. Лидер категории Candy&Toys* с широкой географией продаж по России и за ее пределами. На протяжении долгого времени компания радует покупателей, товары любимы детьми и взрослыми. Слоган компании: «Подари улыбку!».

В ассортименте представлено более 400 SKU продукции под собственными и лицензионными торговыми марками. Коробочки Sweet Box с фруктовыми сладостями и игрушками, шоколадные яйца «Шоки Токи», десерты Kids Box, стаканчики Play Me со снеками, квест-игры CubiQuest со сладкими вложениями, пластиковые яйца, карамель, мармелад, жевательная резинка, зефир, печенье, жевательные конфеты, драже и другие лакомства пользуются популярностью у любителей сладкого и коллекционеров.

«Конфитрейд» стоит у истоков лицензионного бизнеса в России. Компания работает с крупнейшими зарубежными и российскими правообладателями известных детских брендов, такими как: Disney («Микки Маус и его друзья», «Тачки», «Принцесса», «Холодное Сердце», «Утиные Истории», «Король Лев»), Marvel («Мстители», «Человек-Паук», «Вечные»), Mattel (Barbi, Hot Wheels, Enchantimals, Cave Club), Hasbro (My Little Pony, Peppa Pig, Transformers), Nickelodeon («Щенячий Патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «Губка Боб Квадратные Штаны», Baby Shark's Big Show!), «Буба», «Леди Баг и Супер-Кот», «Союзмультфильм» («Енотки», «Оранжевая корова», «Простоквашино») и др. На данный момент в лицензионном портфеле свыше 40 лицензий. Следуя мировым тенденциям, компания непрерывно обновляет портфель, делая его современным. Накопленный опыт и знания позволяют ей оставаться успешной и эффективной.

Продолжительная деятельность в сегменте «Кондитерские изделия с игрушкой» позволила компании перейти к созданию товаров под собственными торговыми марками. Знание рынка и особенностей целевой аудитории, качество, актуальность и популярность персонажей вывели продукцию в российские тренды, найдя положительный отклик у детей и взрослых. Среди главных брендов компании: Sweet Box, «Шоки Токи», Kids Box, Play Me.

ВЕДУЩИЕ БРЕНДЫ «КОНФИТРЕЙД»

Sweet Box - коробочка с коллекционной игрушкой и фруктовой сладостью (мармелад, пастилки) или карамелью. Слоган: Целый мир в одной коробочке!

«Шоки Токи» - яйцо из вкусного молочного шоколада с качественной игрушкой. Слоган: Удивлять приятно!

Kids Box - сливочно-шоколадный десерт с хрустящим печеньем и подарком. Слоган: Удивлять полезно!

Play Me - стаканчик со снеком для завтрака или легкого перекуса и игрушкой. Снеки изготовлены из злаков, богатых клетчаткой и витаминами. Слоган: Играй и хрусти! Польза в каждом Play Me!

Одна из новых торговых марок компании, стремительно набирающая популярность, - CubiQuest. Под маркой выпускаются коробочки со сладостями и увлекательными квест-играми для детей 4-12 лет и родителей. Тематика заданий квеста различна: от загадок истории и географических открытий до интересных фактов окружающего мира. В CubiQuest есть всё для развития кругозора ребенка в игровой форме и увлекательного времяпрепровождения детей и родителей. Слоган: «КубиКвест» - никогда не надоест!

Особое внимание уделяется качеству и безопасности. Вся продукция компании выпускается на предприятиях, сертифицированных по системе менеджмента качества и безопасности ISO 22000, HACCP. Внедрена собственная система контроля качества. Специалисты контролируют весь цикл производства продукции и реализации. Осуществляется контроль производителей и контроль производства лицензиарами. Продукция изготавливается с использованием натуральных ингредиентов. Кроме натуральных добавок и красителей, в производстве используется натуральный сок (например, для линейки мармелада и пастилок Fruitls). Компания поддерживает развитие направления «Полезные продукты»: аскорбинка, гематоген, витаминизированное драже.

Продукция «Конфитрейд» представлена в каждом городе России, во всех сетевых продуктовых магазинах и не только. Также доступна для приобретения на ведущих маркетплейсах: OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет и других.

*Candy&Toys - Сладости и игрушки

Sweet Box - Свитбокс

Kids Box - Кидсбокс

Play Me - Плейми

CubiQuest - Кубиквест

Ссылки на маркетплейсы:

Озон

Wildberries

Яндекс.Маркет

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