Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет сделал доставку в Казани бесплатной. Чтобы получить свой заказ, казанцам нужно только заплатить 1 рубль за его сборку. Ранее в Казани стоимость плановой доставки составляла 129 рублей, а быстрой — 59 рублей. Сборка же стоила 59 и 29 рублей, соответственно. Таким образом, благодаря нововведению уже к октябрю этого года жители города смогут сэкономить в среднем более 4,5 млн рублей.

По данным аналитиков СберМаркета, чаще всего казанцы заказывают с доставкой молочные продукты, яйца, овощи и зелень, грибы и безалкогольные напитки. Пользуясь быстрой доставкой, казанцы также предпочитают класть в онлайн-корзину сладости и колбасные изделия. Плановую применяют чаще для заказа хлеба и фруктов.

В СберМаркете в Казани представлены не только федеральные ритейлеры, такие, как METRO, ВкусВилл, Пятерочка, Рив Гош, Ашан, Лента и др. Жители города могут сделать заказ и в местных магазинах: Агат, Бахетле, Ветна и т. д.

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СПРАВКА

СберМаркет — это доставка из магазинов №1 в России*. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

*СберМаркет (ООО «Инстамарт Сервис») по итогам 2021 года и 1 квартала 2022 - лидер в своем сегменте в России. Сервис занимает 1-е место по обороту среди интернет-магазинов продовольственных товаров на основании отраслевого обзора «FOODTECH: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP. Online food retail», проведенного ООО «ИНФОЛайн».

СберМаркет обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.