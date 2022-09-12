Они не по своей вине попадают в криминальные хроники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане зооволонтер заявил, что 50 хвостатых «преступников» скоро усыпят за контрабанду. А как на самом деле поступают с такими животными?

«Задержан преступник рыжей масти, пытался незаконно проникнуть на территорию исправительной колонии такой-то. При обыске на ошейнике задержанного найден сверток с веществом бурого цвета…» - примерно таким могли быть релизы ГУФСИН о кошках, которых часто ловят с запрещенными «посылками» для заключенных. Не только в Татарстане, подобных случаев немало по всей стране. Но именно татарские кошки-наркокурьеры всполошили интернет на прошлой неделе.

Основатель казанского приюта для животных «Кот и пес» Альберт Галиев заявил прессе, что взял из колонии двух котов, которых задержали с наркотиками.

- Одного уже пристроил в семью, второй вот упитанный, общительный. Им повезло. А вот остальных, около 50, как я слышал, могут умертвить, уничтожить. Но ведь наказать нужно людей, которые кошек для доставки незаконных веществ привлекают. В чем же виноваты кошки? Надеюсь, таких историй не будет, - сбивчиво рассказывает на видео журналистам Альберт Галиев.

Конечно, такие слова защитники животных и кошатники без внимания не оставили. В соцсетях поднялась шумиха.

- Никто животных не усыпляет и не убивает, - поспешили успокоить всех в Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, - Да, в период с марта по май 2022 года в приют «Кот и пес» мы передали кошек, но эти животные не попадались на контрабанде наркотиков. Они просто приходят и живут на территории исправительного учреждения. За ними присматривают осужденные, но по правилам содержать их у нас нельзя, вот и передаем в приюты.

- Верно, привозили кошек из колонии, - подтвердила волонтер Алия. - У нас живут три из 50 кошек в разное время взятых из колонии №19, которая располагается в Казани. 32 из них пристроены в добрые руки буквально за 2-3 месяца, а остальные ждут хозяев. Всех кошек мы вывозим за свой счет, я сама разносила их по домам. Ни одну кошку не пытались усыпить.

В УФСИН Татарстана не отрицают, что кошек используют для доставок разного рода «посылок». Даже способы «вербовки» хвостатых курьеров им известны.

Осужденные подкармливают кошек, а после отпускают их за колючую проволоку. Там, подельники подманивают животных и забирают их с собой. Усатых морят голодом, а потом, нацепив на них ошейник с наркотиками, снова выпускают около колонии.

Усатые часто поселяются у исправительных колоний, где их нередко подкармливают осужденные, а после используют в своих целях. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Оголодавшее животное, оказавшись на знакомой территории, знает куда идти – срабатывает известный инстинкт поиска дороги домой, который к дрессировке, кстати, не имеет никакого отношения.

Последнюю кошку-наркокурьера поймали в Татарстане в марте текущего года. Фото: УФСИН по Татарстану

Вот кошки всеми правдами и неправдами просачиваются за стены колонии к вожделенной миске, где ее по идее должен накормить «хозяин»-осужденный. Правда, животные так и добираются до нужной точки. Их ловят сотрудники учреждения. Они, конечно, не оставляют умирать хвостатых умирать от голода за «проваленное задание». Нет, нет, да и подкармливают их, пока не отправляют, например, в приют.

Срабатывает инстинкт поиска пути домой и голодная кошка идет туда за едой. Фото: Андрей АБРАМОВ

Официальных документов для содержания кошек в российских колониях нет. Есть приказ о служебных собаках, а вот кошки, выходит, вне закона.

- В Сети немало историй о тюремных котах. Некоторые осужденные весь срок со своим любимцем проживают, а потом забирают на волю, - пишут пользователи в комментариях к статьям о массовом «усыплении» татарстанских кошек, - А ведь в Европе и США существуют специальные программы реабилитации заключенных с помощью бездомных животных. Так что не стоит ставить на котах-курьерах клеймо преступников, не виноватые они!

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