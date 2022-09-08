Ссора двух одноклассников в Казани едва не закончилась трагедией. Один из них достал нож

Инцидент произошел в школе №101 в поселке Дербышки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Школа №101 находится на улице Начальная в казанском поселке Дербышки. Учебный год там начался с ЧП. Дело в том, что во вторник, 5 сентября, один из девятиклассников пришел на уроки с ножом. В какой-то момент парень повздорил с одноклассником и полоснул его лезвием.

К счастью, пострадавший получил неглубокие порезы и отказался от госпитализации. Несмотря на это, полиция города начала проверку, по результатам которой они планируют принять решение, привлекать ли школьника к ответственности за произошедшее.

Кроме полицейских в этой истории сейчас разбирается прокуратура Советского района. Там собираются выяснить не только причины конфликта между подростками, но и то, как так вышло, что школьник смог пронести нож в учебное учреждение.

- Мы проверим соблюдение администрацией школы требований законодательства об обеспечении безопасности учащихся во время пребывания в образовательной организации. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

ПРИЧИНА КОНФЛИКТА

Чуть позже выяснилось, что ссора между мальчиками произошла из-за того, что один из них приставал к сестре его одноклассницы. Потерпевший хотел поговорить с обидчиком девочки, но тот сначала отказался. Спустя время школьники все-таки встретились у спортзала.

В ходе перепалки один достал из рюкзака нечто похожее на нож и дважды ударил им оппонента в грудь. Позже нападавший сообщил полицейским, что нашел нож на спортивной площадке.

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