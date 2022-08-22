КФУ принял сто школьников из ДНР и ЛНР, приехавших в Татарстан для участия в университетской смене

В течение 10 дней ребята посетят различные лекции, мастер-классы и экскурсии. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Руслан Могила и Ангелина Орел-Назаренко проделали большой путь, чтобы приехать в Татарстан. Он – из Шахтерска, она – из Донецка. Школьники ехали сначала на поезде, а после на автобусе более суток, но на дорогу не жалуются. Говорят, что дома сейчас «громко», а здесь – «тихо» и «весело». Ребята понимают, что приехали для участия в Университетской смене, которую проводит Казанский федеральный университет (КФУ), но еще не знаю, что именно их ждет. Несмотря на это, они уверены, что будет здорово. Ведь кроме них в республику приехали еще 98 ребят, с которыми можно отлично провести время.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Университетские смены – единая воспитательная программа для детей из ДНР и ЛНР, которую проводят вузы России. Университеты принимают школьников от 12 до 17 лет, после чего организуют для них различные лекции, тренинги, экскурсии и концерты. В Татарстане около 100 подростков будут жить на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» в Елабуге и посещать мероприятия, организованные КФУ.

- Мы покажем детям, как у нас устроены учебные процессы. Также сделаем все, чтобы они немного отвлеклись от сложных жизненных условий, в которых оказались. И, конечно, дадим много новой информации, обучим новым навыкам. Важно ведь, чтобы дети не только отдохнули, но и чему-то научились, - говорит сотрудник Елабужского института КФУ Руслан Гарифуллин.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Отцы большинства ребят, которые приехали в Татарстан, мобилизованы. В такой ситуации оказался и Руслан. Вместе с папой Родину сейчас защищает его старший брат.

- Мама осталась одна. Конечно, я за нее переживаю, потому что она у меня всего боится. Было бы здорово, если бы она могла приехать со мной. Но я верю, что все будет у нас хорошо, - признается он.

Руслан Могила. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В первый же день смены школьников разделили на пять отрядов по 20 человек. Так их будет удобнее водить на мероприятия в течение следующих 10 дней. Среди прочего ребят ждут обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России и Татарстана и спортивные соревнования.

- Мы, конечно, тоже покажем университет и, безусловно, расскажем ребятам о возможностях, которые дают российские университеты. Будем приглашать их поступать в КФУ. Я думаю, учитывая возраст, это будет им интересно, - замечает директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.

Ангелина ничего пока не знает о Татарстане, но очень надеется узнать многое, чтобы рассказать друзьям, которые остались в ДНР. В будущем она, возможно, будет поступать в один из казанских вузов, но говорить об этом пока рано.

- С первого взгляда меня восхитил город. Просторы, архитектура, - заявила по приезде в Казань школьница.

Ангелина Озер-Назаренко. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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