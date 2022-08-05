Сертификация Халяль «Под ключ»

Деятельность Центра по аудиту и контролю «Халяль» была отмечена «Звездой качества»* как «Лучшее предприятие России-2021». Руководитель награжден Федеральным сертификатом «Руководитель года-2021»**

Генеральный директор Динар Садыков.

Сертификацию продукции и услуг «Халяль» осуществляем согласно ФЗ-183 «Метрологии и стандартизации», а также руководствуясь Международными стандартами «Халяль». Центр является независимой организацией, что исключает давление при принятии решений. Эксперты Центра имеют многолетний опыт работы в области сертификации «Халяль» и международный уровень признания, привлекаются в Межправительственные комиссии между Россией и мусульманскими и арабскими странами.

Для более упорядоченной работы мы зарегистрировали Систему добровольной сертификации, рег. № РОСС RU.31947.04ФТХ0, а для защиты от фальсификаций зарегистрировали используемый знак (патент) № 777704.

Предоставляем свои услуги в соответствии с международными стандартами «Халяль» OIC/SMIIC 1:2019 «Общие требования к продуктам «Халяль» и OIC/SMIIC 2:2019 «Оценка соответствия – требования к органам, осуществляющим сертификацию «Халяль» (стандарты 56 стран – членов Организации исламского сотрудничества).

Участвуем в Федеральной программе по «приведению продукции в соответствие с обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров», где основная часть расходов финансируется государством.

С нами уже работают десятки представителей МСП и изготовители федерального уровня по всей России. Если хотите стать частью этого постоянно растущего рынка под названием «Индустрия Халяль», то мы к вашим услугам и готовы оказать для этого всю необходимую помощь!

НАШИ УСЛУГИ

1. Консультация изготовителя

Полноценно и объективно информируем изготовителей касательно индустрии «Халяль» как в России, так и в мире. Благодаря соглашениям и меморандумам с организациями по всему миру, а также участию в международных конференциях и саммитах имеем самые последние и актуальные данные.

2. Подготовка к сертификации

Даем рекомендации по налаживанию производства, улучшению качества «Халяль», приводим производственные линии, используемое сырье и ингредиенты в соответствие с международными стандартами «Халяль».

3. Аудит документации, производства, сырья и ингредиентов

Проверяем всю необходимую документацию, начиная с поставщиков сырья и ингредиентов и самого изготовителя. Выезжаем на производство с целью проверить соответствие заявленным параметрам и требованиям «Халяль».

4. Постановка на учет

Изготовителя, прошедшего аудит и соответствующего требованиям «Халяль», ставим на учет, что подтверждается Свидетельством о постановке на учет и контроль.

5. Контроль изготовителя

Изготовителя, получившего документ, подтверждающий соответствие требованиям «Халяль», ставим на контроль, прикрепляя СВОЕГО сотрудника Центра, который выполняет свои обязанности согласно договору, подписанному между Центром и изготовителем.

6. Выдача документа подтверждения на каждую партию

Учитывая уровень фальсификации на рынке «Халяль», на мясное производство (сырье, ингредиенты, субпродукты, полуфабрикаты, колбасная продукция и т. п.), выдаем документ подтверждения «Халяль» на каждый день выработки или партию.

СОТРУДНИКИ

Сотрудники Центра имеют 15-летний опыт, в течение которого они принимали непосредственное участие:

- Закладывание основы развития «Индустрии Халяль» в России (с 2007 г.)

- Разработка и регистрация первой в России Системы добровольной сертификации продукции и услуг «Халяль» в Росстандарте (2009 г.)

- Выпуск первого профессионального журнала «Индустрия Халяль» (2011 г.)

- Первый в истории России вывод на экспорт мясной продукции «Халяль» на рынок арабского мира (2012 г.)

- Получение лицензии на образовательную деятельность по повышению квалификации «Эксперт Халяль» (2013 г.)

- Продвижение России на международной арене как активного участника Индустрии «Халяль» (с 2011 г.)

- Международное признание в виде членства во Всемирном Совете по Халяль (World Halal Council) (с 2012 г.)

- Повышение квалификации в международных организациях по аккредитации и контроля «Халяль» (Саудовская Аравия, Индонезия, Турция, Кувейт)

* «Звезда качества» присуждается Международной Ассоциацией «Союз экономического развития «Звезда Качества», г. Санкт-Петербург

** «Руководитель года-2021» присуждается Международной Ассоциацией «Союз экономического развития «Звезда Качества», г. Санкт-Петербург

СОТРУДНИЧЕСТВО

Свою посильную и активную помощь в развитии Индустрии Халяль мы оказываем регионам России, а также странам СНГ и арабо-мусульманским странам. Наша часть заключается в следующем:

- Мы подписываем Соглашения о сотрудничестве с Духовными управлениями мусульман региона о развитии Индустрии Халяль в регионе. Духовенство играет ключевую роль при вынесении Решений (Фетв) касаемо жизни мусульман, а мы, донося техническую сторону вопроса до них, являемся рупором Индустрии Халяль. Такой тандем позволяет правильно и своевременно реагировать на новые вызовы, решать проблемы максимально быстро и эффективно. Мы не находимся под влиянием одного ДУМа, а работаем со всеми на равных, как партнеры, независимо от того, к какой централизованной организации они относятся (ДУМ РТ, ЦДУМ, ДУМ АЧР, СМР, ДСМР, КЦМСК, ДУМ РФ и т. д.)!

- Постоянно направляем письменные запросы в ДУМы по самым актуальным вопросам и проблемам. Ответы от ДУМов помогают нам скорректировать методы и подходы к решению при сертификации «Халяль».

- Проводим обучающие семинары для сотрудников духовенств, погружая их в интереснейший мир Халяль, благодаря чему они узнают для себя много интересного и важного.

- Помогаем регионам увидеть и развить свои сильные стороны в Индустрии Халяль.

- Благодаря нашей совместной работе в нескольких регионах России уже созданы и функционируют «свои» Комитеты Халяль при ДУМах.

- Делимся своим опытом ошибок и успехов, участвуем в разработке Стандартов Халяль не только в России, но и в разных странах (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, страны Персидского залива, Организация исламского сотрудничества – SMIIC).

- Сотрудничаем в области обоюдного признания выдаваемых документов Халяль, обмена опытом и помощи при развитии со многими организациями, занятыми сертификацией «Халяль» по миру.

- Объединяя силы с другими организациями по сертификации «Халяль» России и мира, мы формируем тем самым сильный и добросовестно-конкурентный рынок.

ООО Центр по аудиту и контролю «Халяль»

420021 РТ, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 82, офис 17

Сайт

info@pro-halal.ru

Тел. (843) 293-01-94

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