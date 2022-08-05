Студентка из Казани получила миллион рублей на разработку лекарства от старения

Девушка учиться в аспирантуре Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Фото: пресс-служба вуза

Аспирантка Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Сирина Курбангалеева выиграла миллион рублей в проекте «Студенческий стартап». Эти деньги девушка собирается потратить на разработку лекарства, которое будет замедлять процесс старения клеток. Оно будет безопасным и биосовместимым.

Девушка уверяет, что сейчас в мире нет эффективных средств против митохондриальной дисфункции, а потому аналогов ее будущему препарату не будет.

- Этой темой я начала заниматься на 4 курсе бакалавриата, а потом защитила магистерскую диссертацию. Но в ней была освещена лишь часть проекта. Все идеи и планы не были реализованы ранее, - приводит слова Сирины пресс-служба вуза.

По словам аспирантки, на этот проект ее вдохновили научный руководитель, доцент кафедры биохимии Марина Гомзикова, и заведующий НИЛ Генные и клеточные технологии Альберт Ризванов.

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