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Туризм4 августа 2022 13:27

«Свободных номеров нет!»: летом Казань заполонили туристы, отели загружены по максимуму

Корреспондент «Комсомолки» попытался заселиться в них. Рассказываем, что из этого вышло
Адель ХИСАМОВ
По итогам первой половины 2022 года столицу Татарстана уже посетили около 1,6 миллиона туристов.

По итогам первой половины 2022 года столицу Татарстана уже посетили около 1,6 миллиона туристов.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В настоящий момент в Казани насчитывается 229 гостиниц, отелей и хостелов, которые могут принять более 16 тысяч человек. Но этим летом и этого маловато. По данным мэрии Казани, гостиничный фонд загружен на 95%.

Заселиться туда по звонку, когда вам вздумается, уже точно не получится. Даже в топовые отели, где номер в сутки стоит от 10 000 рублей.

Корреспондент «Комсомолки» решил попытать счастья и все же заселиться, как говорится, со всеми удобствами. Так, в десяти дорогих отелях по телефону отвечали только одно: «Свободных номеров нет». Оказывается, что загруженность действительно большая. Номера можно только бронировать, и то за несколько недель до приезда в Казань.

Не теряя надежды, корреспондент «Комсомолки» продолжил звонить в другие отели и пытаться снять номер здесь и сейчас. Но местечка так и не нашлось. Конечно, прозвонить все отели и гостиницы просто физически невозможно, но уже и так ситуация понятна. Причем даже с такими отелями, где стоимость номера колеблется от 1900 до 8900 рублей в сутки.

В итоге выход все же был найден. Помог сайт бесплатных объявлений. Корреспонденту «Комсомолки» удалось найти съемную квартиру. В Казани ее стоимость варьируется от 1500 до 10 000 рублей в сутки, в зависимости от расположения, количества комнат и удобств. При этом стоит отметить, что в выходные цена на съемные квартиры вырастает в разы. Это, кстати, не отпугивает туристов, и они разбирают их как горячие пирожки.

Ажиотаж, как считают опрошенные «Комсомолкой» администраторы казанских отелей, ориентировочно спадет в ноябре, то есть с окончанием туристического сезона.

ОТКУДА ЕДУТ

Как подсчитали в мэрии, по итогам первой половины 2022 года столицу Татарстана уже посетили около 1,6 миллиона туристов. Только в Казанский кремль за это время сходили более 1,5 миллиона человек. И это при том, что в прошлом году это было всего 1,3 миллиона посетителей. На втором месте по популярности среди туристов за первые шесть месяцев текущего года находится остров-град Свияжск - 500 тысяч посетителей, и на третьем - Великий Болгар, который посетили порядка 160 тысяч туристов.

И такой рост характерен для достопримечательностей всего Татарстана. По сравнению с 2021-м рост посещений туристических объектов составляет от 15% до 52%.

- В 2022 году наблюдается планомерный рост турпотока в основные туристические центры Татарстана. Это связано с отменой ограничений, вызванных коронавирусом, вместе со стабильной туристической привлекательностью региона. Чаще всего к нам приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Самарской области, Башкортостана, Перми, Ижевска и Ульяновска, - заявила на днях заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Гульнара Сафина.

Она отметила, что с ростом турпотока увеличилось и среднее время пребывания путешественников в Татарстане. Так, если в 2014 году они проводили здесь один-два дня, то теперь наибольшей популярностью пользуются туры на 4 дня и 3 ночи и 5 дней - 4 ночи.

Также, по словам Сафиной, увеличению турпотока в Татарстан способствует и действующая программа чартерных туристических авиарейсов из Санкт-Петербурга и Москвы. Эти полеты будут осуществляться вплоть до сентября.

- На уже осуществленных туристических чартерных рейсах наблюдается почти стопроцентная загрузка, поэтому туроператор уже сейчас планирует программу на новогодние каникулы, - Гульнара Сафина.

Так, в период новогодних праздников - с 30 декабря по 8 января - в Казань должны будут прилететь четыре самолета с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга.

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