«Свободных номеров нет!»: летом Казань заполонили туристы, отели загружены по максимуму

По итогам первой половины 2022 года столицу Татарстана уже посетили около 1,6 миллиона туристов. Фото: Рамиль ГАЛИ

В настоящий момент в Казани насчитывается 229 гостиниц, отелей и хостелов, которые могут принять более 16 тысяч человек. Но этим летом и этого маловато. По данным мэрии Казани, гостиничный фонд загружен на 95%.

Заселиться туда по звонку, когда вам вздумается, уже точно не получится. Даже в топовые отели, где номер в сутки стоит от 10 000 рублей.

Корреспондент «Комсомолки» решил попытать счастья и все же заселиться, как говорится, со всеми удобствами. Так, в десяти дорогих отелях по телефону отвечали только одно: «Свободных номеров нет». Оказывается, что загруженность действительно большая. Номера можно только бронировать, и то за несколько недель до приезда в Казань.

Не теряя надежды, корреспондент «Комсомолки» продолжил звонить в другие отели и пытаться снять номер здесь и сейчас. Но местечка так и не нашлось. Конечно, прозвонить все отели и гостиницы просто физически невозможно, но уже и так ситуация понятна. Причем даже с такими отелями, где стоимость номера колеблется от 1900 до 8900 рублей в сутки.

В итоге выход все же был найден. Помог сайт бесплатных объявлений. Корреспонденту «Комсомолки» удалось найти съемную квартиру. В Казани ее стоимость варьируется от 1500 до 10 000 рублей в сутки, в зависимости от расположения, количества комнат и удобств. При этом стоит отметить, что в выходные цена на съемные квартиры вырастает в разы. Это, кстати, не отпугивает туристов, и они разбирают их как горячие пирожки.

Ажиотаж, как считают опрошенные «Комсомолкой» администраторы казанских отелей, ориентировочно спадет в ноябре, то есть с окончанием туристического сезона.

ОТКУДА ЕДУТ

Как подсчитали в мэрии, по итогам первой половины 2022 года столицу Татарстана уже посетили около 1,6 миллиона туристов. Только в Казанский кремль за это время сходили более 1,5 миллиона человек. И это при том, что в прошлом году это было всего 1,3 миллиона посетителей. На втором месте по популярности среди туристов за первые шесть месяцев текущего года находится остров-град Свияжск - 500 тысяч посетителей, и на третьем - Великий Болгар, который посетили порядка 160 тысяч туристов.

И такой рост характерен для достопримечательностей всего Татарстана. По сравнению с 2021-м рост посещений туристических объектов составляет от 15% до 52%.

- В 2022 году наблюдается планомерный рост турпотока в основные туристические центры Татарстана. Это связано с отменой ограничений, вызванных коронавирусом, вместе со стабильной туристической привлекательностью региона. Чаще всего к нам приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Самарской области, Башкортостана, Перми, Ижевска и Ульяновска, - заявила на днях заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Гульнара Сафина.

Она отметила, что с ростом турпотока увеличилось и среднее время пребывания путешественников в Татарстане. Так, если в 2014 году они проводили здесь один-два дня, то теперь наибольшей популярностью пользуются туры на 4 дня и 3 ночи и 5 дней - 4 ночи.

Также, по словам Сафиной, увеличению турпотока в Татарстан способствует и действующая программа чартерных туристических авиарейсов из Санкт-Петербурга и Москвы. Эти полеты будут осуществляться вплоть до сентября.

- На уже осуществленных туристических чартерных рейсах наблюдается почти стопроцентная загрузка, поэтому туроператор уже сейчас планирует программу на новогодние каникулы, - Гульнара Сафина.

Так, в период новогодних праздников - с 30 декабря по 8 января - в Казань должны будут прилететь четыре самолета с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга.

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