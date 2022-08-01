Мальчику оторвало три пальца в одном из фонтанов Казани, когда родители отвлеклись

Инцидент произошел в парке культуры и отдыха имени Горького. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Власти Казани прокомментировали инцидент, который произошел накануне в парке имени Горького. Там серьезно пострадал шестилетний мальчик из Свердловской области. Ребенку оторвало три пальца на ноге, когда он играл в «поющем фонтане». Как это случилось, пока неясно. Родители не заметили, а на записях с камер видеонаблюдения не видно.

С места происшествия мальчик был доставлен в больницу. Однако врачам удалось пришить на место лишь два пальца.

- В тот же день, когда обо всем этом стало известно, на осмотр участка выехали представители Комитета внешнего благоустройства с обслуживающей фонтан организацией, а также Дирекция парков и скверов города. Они также связались с родителями малыша и встретились с ними, чтобы предложить поддержку и помочь в лечении, - уверяют в Исполкоме столицы Татарстана.

Власти города и дальше готовы помогать пострадавшему и его семье. Они также настроены на то, чтобы установить точную причину произошедшего и сделать так, чтобы подобное не повторялось.

- До тех пор очень просим не оставлять детей младше семи лет без присмотра на площадке. И ранее, и сейчас на площадке установлены правила пребывания у фонтана. Сейчас эти плакаты будут увеличены, чтобы родители не могли не заметить их, - говорят в Исполкоме.

Правила поведения на пешеходном фонтане. Табличку планируется увеличить.

Напомним, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Вахитовского района города взяла ход его расследования на контроль. Обстоятельства случившегося выясняются специалистами.

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