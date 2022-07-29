«Медики сказали, что он навсегда останется таким»: казанцу удалили два зуба и он оказался прикован к кровати

Сейчас клиент частной клиники находится в вегетативном состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казанец Денис Л. родился в Нижнекамске, поэтому и к стоматологу отправился туда. В одной из частных клиник города ему удалили два зуба, после чего он вернулся домой. Через пару дней у мужчины начала опухать щека. Отек нарастал и очень скоро перетек в шею.

Со слов родственников, Денис позвонил стоматологу, который принимал его в Нижнекамске, и тот посоветовал своего знакомого коллегу в Казани. Когда самочувствие мужчины стало еще хуже, он обратился в городскую больницу. Там врачи заявили, что нужно срочное хирургическое вмешательство.

В ходе операции у Дениса остановилось сердце. Врачи смогли «запустить» его, но в результате кислородного голодания у пациента пострадал мозг. Первое время после хирургического вмешательства мужчина провел в медикаментозной коме и на аппарате ИВЛ.

ЖИЗНЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В КОШМАР

В результате всего этого жизнь семьи Дениса превратилась в кошмар. Здоровый некогда мужчина, у которого были грандиозные планы на жизнь, теперь не может ни разговаривать, ни двигаться, ни питаться самостоятельно. Он находится в вегетативном состоянии.

- Реабилитационный центр выписал отца со словами что они больше ничего сделать не могут. Мол, он навсегда останется таким. Сейчас папа находится с семьей в частном доме, - заявила в разговоре с «КП-Казань» старшая дочь Дениса Арина.

Девушка сдавала ЕГЭ, когда на ее семью обрушилась это горе. По словам Арины, случившееся очень пошатнуло ее в тот момент.

- Я считаю, что это стечение обстоятельств и каждый виноват, - признается она. - Но в большей степени виноваты хирурги, которые оперировали папу. Ведь это они не провели трубку в трахею, чтобы подать кислород в случае отека. При таких операциях вероятность отека, как я узнала, велика. Я не думаю что они, как врачи, этого не знали.

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

Как стало известно «Комсомолке», на данный момент специалисты Минздрава Татарстана изучают медицинскую документацию, в том числе, касающуюся той самой операции. В прокуратуре республики инцидент и возможность проведения проверки по его факту пока официально не комментируют. Однако, как сообщили изданию родственники мужчины, с семьей уже связывались сотрудники следственного комитета. Не исключено, что в скором времени может быть возбуждено уголовное дело.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Зная эту историю из первых уст, скажу, что стоматолог не виноват. Пациент долгое время ждал и затягивал, надеялся что перетерпит боль, - говорит казанский стоматолог Евгения Цезарь.

По словам специалиста, можно удалять за раз и два, и десять зубов. Главное - не затягивать с этим делом. Возможно, причиной подобной реакции организма на процедуру стала не санированная - не прошедшая комплекс лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению - полость рта клиента.

- Правда, отек был большой уже после удаления, поэтому его уже тогда должны были направить в отделение челюстно-лицевой хирургии, - замечает Евгения.

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