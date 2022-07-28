До болячек во рту. В Татарстане растет число случаев заболевания детей энтеровирусом

Эту инфекцию еще называют болезнью грязных рук, поэтому важно соблюдать личную гигиену. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лето - это не только каникулы, пляжи и отдых на лоне природы, но также и очередной сезон различных заболеваний. Особенно тех, которым, прежде всего, подвержены дети. Одними из таких являются энтеровирусы - острые инфекционные заболевания, возбудителями которых служат кишечные вирусы. Сезон этих заболеваний обычно идет с июля по сентябрь. При этом в Казани фиксируются случаи еще и энтеровирусного везикулярного фарингита.

- На приеме и по Ватсапу - высокотемпературящие дети с болячками во рту, которым больно есть. Это не герпес, поэтому грубой ошибкой будет лечить ребенка ацикловиром, - отметил ход сезона заболевания на своей странице в соцсети казанский педиатр Ильдус Лутфуллин. - Пузырьки во рту - это не всё. Полный «боекомплект» включает в себя и пузырьковую сыпь на стопах и ладонях. После болезни может наблюдаться шелушение пальцев, как после скарлатины. Болезнь обычно протекает легко. Для снятия боли во рту можно рекомендовать есть мороженое или другую холодную пищу. Инфекцией можно болеть несколько раз.

В Роспотребнадзоре Татарстана также фиксируют в целом по республике рост числа случаев заболевания энтеровирусом. Так, за шесть месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано 30 таких случаев, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом если годом ранее энтеровирус чаще всего подхватывали дети в возрасте от 3 до 6 лет, то теперь это малыши от года до двух лет.

- Последние случаи энтеровируса были зарегистрированы в Азнакаевском, Арском, Зеленодольском и Пестречинском районах, а также в Казани и Набережных Челнах, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ

Инфекция в основном передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании и ином попадании слюны от зараженного человека к здоровому, при употреблении в пищу загрязненных вирусами овощей и фруктов, а также через загрязненные руки, предметы быта и личной гигиены.

Энтеровирус надолго сохраняется в воде и почве, поэтому заболеть можно, выпив сырой воды из-под крана или заглотив ее при купании в озере или бассейне.

Кроме того, дети могут легко подхватить инфекцию, если, например, возьмут в рот игрушку после зараженного ребенка, который, кстати, может и не болеть, но быть носителем вируса.

КАК ПРОТЕКАЕТ

По словам врача-инфекциониста Каринэ Титирян, все начинается с резкого повышения температуры до 38,5 - 40 градусов.

В процессе она то понижается, то повышается. Так, при повышении температуры наблюдается слабость, головная боль и рвота. Когда температура спадает, симптомы исчезают, но вновь возвращаются при повышении.

Кроме того, у больных увеличиваются лимфоузлы, начинается кашель и насморк. Что касается именно энтеровирусного везикулярного фарингита, то сыпь во рту и на руках может появиться уже на второй день болезни. Обычно она держится от одних до семи суток, а затем проходит, не оставляя следов.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ

Как рассказала «Комсомолке» Каринэ Титирян, важно соблюдать гигиену: мыть с мылом руки, особенно после посещения туалета, овощи, фрукты и другие продукты питания. Также нужно регулярно проводить влажную уборку в помещениях, причем с применением дезинфицирующих средств. А еще нельзя пить воду из-под крана, из колодца, фонтана и не купаться в загрязненных местах.

Взрослые люди с ослабленным иммунитетом тоже могут запросто заразиться, поэтому не нужно думать, что эта болезнь затрагивает только детей. К слову, для того чтобы узнать, есть ли у вас энтеровирус или нет, нужно сдать кал на соответствующий анализ в любой диагностической лаборатории.

ВАЖНО ЗНАТЬ

- вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии на него хлорсодержащих препаратов и ультрафиолетового облучения;

- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду промышленного производства с соблюдением сроков и условий хранения;

- мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

- перед употреблением фруктов, овощей их необходимо тщательно мыть с последующим ополаскиванием кипятком;

- употреблять в пищу доброкачественные продукты, не приобретать у частных лиц, в не установленных для торговли местах;

- купаться только в официально разрешенных местах, при этом стараться не заглатывать воду;

- проветривать помещения, проводить влажные уборки с применением дезинфицирующих средств.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ

Прежде всего, нужно обратиться к врачу, который должен назначить больному энтеровирусом противовирусные препараты, жаропонижающие, противорвотные, антигистаминные и спазмолитики. Если высокая температура держится более пяти дней, то возможна и госпитализация.

ПРОФИЛАКТИКА ДО СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Обычно дети заражаются и заражают друг друга, когда собираются вместе. Именно поэтому в Татарстане с началом летней оздоровительной кампании все детские лагеря допущены к открытию только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения от Роспотребнадзора республики.

Так, в июле на территории Татарстана функционируют 114 загородных стационарных лагерей, 22 палаточных лагеря, а также пять лагерей труда и отдыха с 22 972 детьми.

Ежемесячно сотрудниками Роспотребнадзора Татарстана там проводятся проверки. Они смотрят, как содержатся пищеблоки, склады с продуктами питания и условия их хранения, следят за качеством воды, соблюдением режимов мытья и обработки инвентаря.

Также актуальным является вопрос использования открытых водоемов для купания детей, которое допускается только при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным нормам.

- Работа по профилактике энтеровируса будет длиться до завершения летней оздоровительной кампании. А с началом нового учебного года профилактические мероприятия продолжатся в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, - сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

СПРАВКА

Энтеровирус - сезонное летне-осеннее заболевание. Болеют чаще всего дети в возрасте от 3 до 10 лет. Подхватить его также могут и взрослые из группы риска - с уже имеющимися хроническими заболеваниями, пожилые и ВИЧ-инфицированные.

Болезнь напоминает грипп и характеризуется повышенной температурой до 38,5 - 40 градусов, головной болью, болью в горле, ломотой в мышцах, тошнотой, рвотой, возможны сыпь на стопах, ладонях и болезненные пузырьки во рту. Обычно заболевание длится от трех до семи дней.

Клинические проявления болезни многообразны: от вирусоносительства, легких лихорадочных состояний до серозных вирусных менингитов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram