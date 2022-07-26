Новые кадры о важном. Вышел в свет документальный фильм «Чебоксары – город трудовой доблести»

Фото: сурскийрубеж.рф

Приветствуя первых зрителей этого знакового культурно-исторического проекта, Глава Республики Олег Николаев особо отметил важность сохранения памяти о вкладе региона в Великую Победу.

«Когда в 2020 году мы начали думать, что нужно наполнить содержанием Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, мы и не думали, что все получится так масштабно и эффектно. Просто делали то, что казалось мечтой и полностью отдавались этому процессу. Когда проходишь некий путь, удивляешься сколько всего получилось и здесь важно не останавливаться», - сказал Глава Республики.

Идея создания ленты была реализована общественным движением «Волонтеры Победы» и творческой командой «Перфекто», а архивными материалами поделилась Национальная библиотека Чувашии. Рассказывая о работе оборонных предприятий Чебоксар в годы Великой Отечественной войны, фильм продолжает уникальную кинотрилогию о роли отдельного региона в событиях 1941-1945 г. Режиссером фильма стал Артем Чубуков, автор фильма «Сурский рубеж», посвященного строительству оборонительных рубежей на чувашской земле. Следующий фильм кинотриптиха расскажет о боевом пути сформированной в Республике 139-ой стрелковой дивизии, давшей стране 28 Героев Советского Союза и 14 полных кавалеров ордена Славы. Сегодня ее имя носит одна из улиц в Московском районе Чебоксар.

Главными героями фильма о городе трудовой доблести стали работавшие в годы войны в Чебоксарах оборонные предприятия и люди, отдававшие на них свои силы и знания для того, чтобы путь к победе стал короче. Редчайшие архивные кадры и фотографии, исторические документы и воспоминания очевидцев иллюстрирует как за считанные месяцы первой военной осенью на базе эвакуированных харьковского электромеханического завода и ленинградской «Электрики» в Чебоксарах возник электроаппаратный завод, нынешний ЧЭАЗ. Это его продукция – реле и автоматика для танков и самолётов, специальная аппаратура для кораблей стояла практически на каждой армейской боевой машине, каждой единице ВМФ.

Не меньший трудовой подвиг совершили инженеры и рабочие Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева. С осени 1941 года завод пиротехники превратился в ведущего производителя зажигательных и осветительных зарядов, дымовых шашек, трассеров. Впервые в СССР был налажен массовый – в миллионы единиц выпуск осветительных бомб и парашютных ракет.

Почти в таком же напряженном режиме создавался и сам фильм. Его съемки начались весной этого года. На основе работы в архивах и музеях, встреч с экспертами, аэросъемки появились десятки часов видеоматериала, лучшие кадры из которого вошли в финальный вариант фильма.