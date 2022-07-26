Первой вице-мисс России стала Анна Будаева из Чувашии – волонтер, веб-разработчик, спортсменка и просто красавица

Анне 19 лет и она учится в Межрегиональном центре компетенций – Чебоксарском электромеханическом колледже. Фото: vk.com/missrussiacontest

Первой вице-мисс Россия-2022 стала представительница Чувашии 19-летняя Анна Будаева. Ранее она становилась мисс Чебоксары-2020 и мисс Чувашия-2022, а в ходе конкурса «Мисс Россия-2022» завоевала также первое место на показе национальных костюмов.

- Чувашия - мой родной и любимый всем сердцем дом. Это место, где красота нашего края воспевается в песнях и стихах, где соединяются традиции и современная культура, - говорит девушка.

Девушка завоевала также первое место на конкурсе национальных костюмов. Фото: vk.com/missrussiacontest

Анна является студенткой Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа, учится на программиста, разработчика веб и мультимедийных приложений. Помимо создания сайтов и моделинга она увлекается волонтерством в пункте передержки бездомных животных, художественной обработкой фотографий, баскетболом, фитнесом и кулинарией.

Победительницы смогут принять участие в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Фото: vk.com/missrussiacontest

Говоря о своей миссии на конкурсе, Анна заявляла, что хочет достойно представить Россию на международном уровне, а в дальнейшем реализовывать благотворительные проекты и привлекать к существующим проблемам внимание общественности.

Отметим, что мисс Россиия-2022 стала 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Она получила корону из белого золота и денежный приз. Второй вице-мисс была объявлена 22-летняя Дарья Немаева из Хабаровского края.

Мероприятие прошло впервые за два года, но в онлайн-формате. Победительницы смогут принять участие в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram