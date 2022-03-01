«Все подорожает! Горит? Лучше не покупайте»: что творится с ценами в казанских магазинах бытовой техники

По словам эксперта, дефицит ряда товаров уже ощущается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сначала надо отметить, что на фоне последних новостей особого ажиотажа в магазинах техники Казани не замечено. Если кто-то и выбирает себе новый телефон, холодильник или микроволновку, то это, скорее, те, кто давно планировал покупку и чего-то ждал, но сейчас задумался: «А стоит ли брать новый телефон, если он подорожал на 10 тысяч? Вдруг потом совсем не будет?»

В целом же, как подсчитала корреспондент «Комсомолки», цены в казанских магазинах все же подняли – где-то на 10%, где-то на 15%, а в одном и на все 30%. Особенно это повышение коснулось популярных марок телефонов, ноутбуков и телевизоров, а среди бытовой техники -холодильников, кофемашин и пылесосов. В среднем к прежней стоимости в последнее время прибавили от 5 до 15 тысяч рублей.

При этом, по словам сотрудников магазинов, цены могут снова поднять в любой момент, но никакой конкретной информации у них все же нет. Пугают?

– Вот позвонят и скажут: «Печатайте новые ценники, опять поднимаем». Конечно, мы снова поменяем и сделать с этим ничего не сможем. К сожалению, это зависит не от нас, мы тут только выполняем приказы сверху. А пока ничего конкретного не знаем, – рассказали в одном из магазинов техники корреспонденту «Комсомолки».

РАСПРОДАЮТ ОСТАТКИ

Кроме поднятия цен, сотрудники магазинов говорят о том, что некоторые бренды техники могут вообще исчезнуть с прилавков. Они считают, что это произойдет, если введенные санкции распространятся и на компании, которые поставляют технику в Россию, а это больше 80% от всего товара. Из-за этого и может начаться дефицит. Пока же в магазинах техники распродают остатки и запасы, но первые «звоночки» уже есть.

Так, если вы хотите купить определенную модель телефона, ее уже может не быть. К примеру, корреспондент «Комсомолки» узнала у консультантов в магазине о модели популярного смартфона, стоимость которого на прошлой неделе была около 110 тысяч рублей. Сейчас телефон подорожал на 20 тысяч, но и по такой цене его купить тот еще вопрос.

– Я могу вам оформить заказ только на 11 марта. Это ближайшая дата доставки, и то не совсем понятно, привезут или нет. Думаю, вы сами все понимаете. Советую взять, пока есть, – уговаривали в одном из магазинов города.

ОНЛАЙН

Работа же интернет-магазинов сейчас нестабильна. Во-первых, плохо работают сами сайты, на электронные письма отвечают дольше обычного, а заказать технику стало сложнее. Во-вторых, цены меняются несколько раз в течение дня. При этом возможны проблемы с отправкой покупок и их доставкой, а также оплатой на сайте при помощи популярных сервисов или при получении.

Общаясь с онлайн-консультантами, также получаешь неоднозначный ответ. Так, например, в одном из интернет-магазинов корреспонденту «КП-Казань» рассказали, что сеть пытается делать все возможное, чтобы сохранить «привлекательные» и «конкурентные» предложения. Для этого, в том числе, будут использовать программы лояльности и персональные скидки.

Если же спросить онлайн-консультантов напрямую о том, будут ли цены повышаться снова, то вам, скорее всего, придет шаблонный ответ о том, что компания мониторит ситуацию, но обещать ничего не может.

– Со всеми поставщиками нас связывает долгая история партнерских отношений, мы постоянно находимся в диалоге. Компания делает все, чтобы потребители сохраняли возможность приобретать необходимую технику и электронику, – такие ответы отправляют покупателям в одном из интернет-магазинов бытовой техники.

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Конкретного ответа на этот почти шекспировский вопрос пока нет. Сотрудники магазинов сейчас и сами не знают, чего ожидать. В одной сети корреспондента «КП-Казань» заверили, что цены в середине прошлой недели успели сначала поднять на 30%, а потом опустить на 5%. Никакой логики тут пока не наблюдается и как именно будут действовать магазины и поставщики – непонятно.

Также разнятся и мнения о том, стоит брать технику прямо сейчас уже по повышенной цене или следует подождать. Только чего именно ждать – тоже не ясно. Это будет либо повышение цен еще на 30%, либо их снижение, рассказывают сотрудники магазинов. Они считают, что второй вариант все же возможен, но только разве что через пару месяцев.

– Честно вам скажу: хотели новый телефон, покупайте сейчас. Могут перекрыть поставки и будут серьезные проблемы и дефицит. Потом вы просто не найдете в магазинах того, что долго хотели купить. Советую брать, пока есть, – также пугают и настойчиво уговаривают в одном из казанских магазинов.

Но есть в них и такие консультанты, которые другого мнения – они советуют пока не торопиться с покупкой техники.

– Цены поднимали и вчера, и сегодня, и завтра поднимут. У вас горит? Если нет, то не советую пока ничего покупать. Время нестабильное, никто не знает, что и как будет в будущем. Подождите, купите, что хотели попозже, не торопитесь, – говорят такие сотрудники магазинов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как рассказал «КП-Казань» экономист и специалист университета «Высшая школа экономики» Григорий Меринов, сейчас на международной арене наблюдается неопределенность из-за вводимых санкций в отношении России. Именно поэтому прогнозировать эффект от всего происходящего практически невозможно, однако можно сделать несколько логичных суждений, используя уроки и выводы 2014 года в контексте геополитики и 2020-2021 годов в контексте закрытия границ и нарушений цепочек поставок товаров.

В разговоре с «Комсомолкой» Меринов отметил, что сейчас самое важное на рынке как мелкой, так и крупной бытовой техники – страна, из которой идут поставки. При этом в условии ослабевшего рубля стоимость импорта возрастает на 20-30% и даже 40%. Также дорожает и логистика, то есть перевозка, распределение и хранение прибывшей техники или деталей на пути к месту сборки или к прилавкам магазинов. Кроме того, чтобы обезопасить себя от возможных рисков, многие иностранные фирмы теперь требуют от российских партнеров 100% предоплату за поставляемые товары. А это, в свою очередь, уже увеличивает риски для отечественных компаний, которые они, возможно, и будут закладывать в окончательную цену в магазинах, то есть повышать ее.

– Второй фактор — определенные санкции определенных стран. Некоторые из них просто останавливают импорт техники в Россию, что очевидно приведет к дефициту, росту цен на определенные бренды или типы товаров. Последний же фактор, это, конечно, покупатели, которые сейчас сами создают ажиотажный спрос на рынке. Из простых экономических моделей понятно, что увеличение спроса при примерно неизменном предложении приведет к увеличению цен на такие товары. А их предложение практически неизменное, потому что у компаний на складах обычно нет запасов бытовой техники на случай жесткого кризиса и международной изоляции, – рассказал Григорий Меринов корреспонденту «КП-Казань».

По его словам, в конце концов никто не знает, когда лучше купить бытовую технику – сейчас или немного позже. С одной стороны, на данный момент где-то чувствуется повышенные цены из-за ажиотажного спроса, с другой, никто не обещает, что ситуация не продолжит ухудшаться.

– Но замечу, что если вы все-таки решитесь на приобретение какой-то техники сейчас или в ближайшее время, то лучше покупать крупную технику. Просто представим, что цены выросли на 30%. Тогда фен для волос за 1000 рублей станет стоить 1300 рублей. Абсолютное подорожание на 300 рублей. А вот холодильник за 50 000 рублей уже обойдется вам в 65 000 рублей. То есть в абсолютном выражении вы переплатите уже 15 000 рублей. Вот такая здесь нехитрая логика- дорогие бытовые товары станут еще дороже, – отметил Григорий Меринов.

Дефицит, по словам эксперта, уже где-то есть и еще будет чувствоваться из-за проблем с поставками импортных товаров. При этом цены в ближайшее время могут подняться не только на компьютеры, гаджеты и бытовую технику, но и на автомобили.