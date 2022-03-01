У нее никто не находил никаких патологий, а она умерла. Минздрав Татарстана разбирается в смерти младенца при родах

О смерти ребенка его мать узнала только, когда очнулась после операции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Арского района Диане Т. пришло время рожать. Она отправилась в местную ЦРБ – там работала сестра, и она доверяла ее коллегам.

Срок пришел 25 февраля. К вечеру отошли воды, и роженица испытывала сильные боли. Она просила дежурного акушера вызвать врача и сделать кесарево. Но, по словам женщины, медик только послушала сердцебиение ребенка и ушла, как полагает Диана, спать, так как время на часах было 23:30.

Второй раз акушерку беременная увидела 26 февраля в 5:30. Та, еле расслышав сердцебиение ребенка, поспешила вызвать и врача-гинеколога, и других медиков.

Когда Диана очнулась после операции, ей сообщили, что врачи очень сожалеют, но спасти ее новорожденную дочь они не смогли.

- Как же так? – твердит женщина. – Я доверилась этой акушерке, а в итоге моя дочь, у которой во время беременности никто не находил никаких патологий, умерла.

Мало того, матери сообщили, что, по предварительным данным, смерть ее ребенка обусловлена некими тяжелыми заболеваниями, которым тот вместе с ней был подвержен.

В Минздраве Татарстана уже прокомментировали произошедшее:

«Министерство здравоохранения республики приносит глубочайшие соболезнования семье из города Арск и сообщает следующее: разбор случая смерти младенца был осуществлен на уровне клинико-экспертного отдела Арской ЦРБ. На данный момент, проводится изучение медицинской документации специалистами Минздрава республики. Причина смерти ребенка будет определяться судебно-медицинской экспертизой. Данный случай находится на личном контроле министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова».

Известно, что в трагедии сейчас также разбираются и правоохранительные органы.