Голова была очень широкая: жители Марий Эл случайно поймали редкую рыбу - звездчатую пуголовку

Эта рыба живет чуть больше одного года, поэтому достигают в размерах всего 13 сантиметров. Фото: Геннадий Богданов

Незнакомую им рыбу выловили жители марийского села Сидельниково. Внешне она напоминала обыкновенного подкаменщика, но голова была очень широкая, а на теле имелись многочисленные бугорки и костные зернышки. Мужчины направили фото улова научному сотруднику заповедника «Большая Кокшага» Геннадию Богданову. Он определил, что это редкая для республики звездчатая пуголовка.

- Родовое название, возможно, произошло от слов Пугающая Голова. Голова похожа на морского удильщика, такая же страшная и пупырчатая. Только у неё нет «удочки», а на подбородке имеется кожистый усик. Глаза направлены вверх, а не вбок, как у многих видов. Такое расположение характерно для видов, обитающих на дне и питающихся бентосными организмами. Латинское название Benthophilus stellatus переводится, как «любитель бентоса звездчатый». Видовое название такое, потому, что некоторые костные зернышки в проекции похожи на звездочки, - рассказал на своей странице в соцсети Геннадий Богданов.

Он объясняет, что изначально звездчатая пуголовка обитала в Азовском море у устьевых частях его притоков, но сейчас встречается также в Каспийском и Черном морях. На территории Куйбышевского водохранилища эта рыба была впервые замечена в 70-х годах прошлого столетия.

- Интересной особенностью пуголовки является то, что она относится к эфемерным видам. Они живут чуть больше одного года, поэтому достигают в размерах всего 13 сантиметров. Нерест происходит порционно, с конца апреля по начало июля. Самка после отложения примерно 2,5 тысячи икринок погибает. Самец, оплодотворив их, заботится о потомстве. После того, как появятся мальки, самец также погибает. Икра часто откладывается на песчано-илистом месте, с небольшим течением, где много раковин моллюсков. В условиях водохранилищ пуголовка звездчатая живет и питается на значительной глубине, от 3 до 9 метров, часто на месте старого русла реки. Здесь она в основном становится пищей для берша и судака, - рассказывает специалист.

Отметим, что, например, в Белоруссии звездчатая пуголовка занесена в Красную книгу.