Футболист Руслан Нигматуллин стал участником шоу «Звёзды в Африке»

Фото: ТНТ

Экс-вратарь «Локомотива», ЦСКА и сборной России по футболу приехал в лагерь знаменитостей в южноафриканском районе Лимпопо. Вместе с другими участниками реалити-шоу «Звёзды в Африке» Руслан Нигматуллин будет бороться за порции еды для себя и своей команды, выполняя задания ведущих Михаила Галустяна и Ольги Бузовой.

Руслан Нигматуллин родился и долгое время проживал в Казани. В 1992 году вошёл в состав студенческой сборной России (сформированной из игроков «КАМАЗа») на Летней Универсиаде в Буффало (2 матча, 1 из них – в поле). Из «КАМАЗа» перешёл в столичный «Спартак». Футбольная карьера Руслана успешно развивалась до ноября 2009 года. После расторжения контракта с израильским клубом «Маккаби Ахи», в составе которого он играл год, он принял решение о завершении спортивной карьеры.

На данный момент Руслан уже более 11 лет занимается диджеингом, женат и воспитывает двоих детей. Проживает мужчина вблизи Атлантического океана в Майями, штате Флорида. Как признаётся сам Руслан, музыка и сцена всегда были его страстью, и вот его мечта осуществилась. Теперь же он решил проверить себя на прочность и принять участие в экстремальном реалити-шоу на ТНТ «Звёзды в Африке».

- Не сразу согласился на участие, потому что нелегко покидать зону комфорта. Принял решение, пересмотрев целиком первый сезон… дважды. Поехал в Африку за впечатлениями, адреналином и новыми знакомствами с интересными людьми. Получилось очень интересное приключение с испытанием, с игрой на выживание, - отметил Руслан Нигматуллин.

Напомним, что победителем первого сезона проекта стал «коллега» Нигматуллина, футболист Вячеслав Малафеев, который прошёл все испытания и в финале выиграл 5 миллионов рублей, пожертвовав их на защиту исчезающих видов животных. Второй сезон шоу «Звёзды в Африке» пройдет под месседжем «Весеннее обострение» и его создатели обещают, что в этот раз задания будут ещё сложнее, масштабнее и изощреннее.

Фото: Инстаграм Руслана Нигматуллина

Среди звезд, которые вместе с Русланом Нигматуллиным, будут проходить испытания, справляться с постоянным чувством голода и стрессом, Алёна Водонаева, Карина Кросс, Валя Карнавал, Анатолий Цой, Наталья Рудова, а также Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко. Если какое-либо из испытаний окажется для звёзд слишком сложным, его можно остановить, прокричав: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Но тогда вся команда останется без порций еды.

По правилам проекта, в конце каждого выпуска шоу покидает один из участников, выбранный путём общего голосования. Ему на смену приходит новый до тех пор, пока в шоу не начнётся игра на выбывание. Главный приз проекта – 5 миллионов рублей, которые победитель пожертвует на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.

Смотрите новый сезон шоу «Звёзды в Африке» – с 27 февраля в 19:00 на ТНТ.