«Импровизация – это работа мозга 24/7»: команда из Казани об участии в проекте ТНТ «Импровизация. Команды»

Фото: ТНТ

4 февраля в эфир ТНТ вернулось шоу «Импровизация. Команды». Импровизация – это тот самый формат, где шутки рождаются в режиме «здесь и сейчас» с подачи ведущего, жюри и зрителей из зала. Второй сезон подряд за победу в шоу будет бороться 16 коллективов, которые сойдутся в турнире на выбывание. В состав участников четвёртого сезона вошли как любимчики публики, так и новые лица.

Среди участников есть и наши ребята – команда «Сытые» из Казани. Нам удалось пообщаться с капитаном команды Раилем Рахматуллиным и узнать об их команде, участии в шоу, планах на будущее и о многом другом.

Расскажите немного о своей команде. Сколько человек в Вашей команде всего?

- Нас в команде четыре человека: Алексей, Диана, Данила и я – Раиль. Все мы разновозрастные: Диана – студентка КАЗГУКИ, Данила – ведущий мероприятий, Алексей – мастер продаж в сфере франчайзинга, я – также работаю в event–индустрии креатором и ведущим.

Как возникла идея о таком интересном названии «Сытые»? Это было коллективное решение?

- С названием у нас был небольшой курьез, потому что когда наша команда только собралась, она носила иное название – «Лёгкие», потому что все участники действительно лёгкие на подъём, мы всегда за любой движ: выступали где угодно и когда угодно, лишь бы вместе собираться, репетировать и выступать для зрителя. После первого нашего дружеского баттла нам написали ребята из Воронежа и сказали: «Простите, Казань, но команда с таким названием уже существует, и мы уже давно выступаем под этим названием». После этого сообщения у нас резко возникла потребность в смене названия, но было одно «но» - мы уже заявились в сезон «Алга» как «Лёгкие». После этого, буквально в течение суток, было принято решение о смене, и мы начали перебирать варианты названий, вызывающих ассоциацию с нами и с нашим городом. В конечном итоге наша текстовая и голосовая переписка прерывалась тем, что кто-то постоянно ел или пил чай. Собственно, так мы и решили, что теперь наша команда называется не «Лёгкие», а «Сытые».

В профайле указано, что Вы из Казани. Все участники команды оттуда? Это Ваш родной город?

- Да, мы представляем город Казань, потому что сейчас все проживают именно в этом городе. Однако, родом мы из разных городов: из Казани только я, Раиль, Диана родилась в Набережных Челнах, Данил – из Заинска, Алексей – из Нижнекамска. Алексей, на самом деле, у нас лягушка-путешественница. За свою жизнь он поменял кучу городов – и Санкт-Петербург, и Москва, и даже Сочи. Но в итоге Алексей приехал в Казань и остался здесь.

Были ли Вы связаны с юмором до момента участия в шоу «Импровизация. Команды»? Если да, то как?

- Многие были связаны с юмором ещё со времен университета, через КВН: Диана играла в студенческой лиге, Алексей и Данил играли в командах, представляющих их города и учебные заведения, играли в Лиге Поволжья. Я меньше всего «соприкасался» с КВН, я больше помогал друзьям в играх, но с юмором связан сейчас, так как сфера ивента обязывает придумывать креативные и смешные тексты. Сейчас многие из нас ушли в стендап и активно развиваются в этом направлении. Сцена стендапа помогает держать себя в тонусе между играми. В феврале «зародилась» наша команда, полная желания играть и творить, но, как известно, именно в это время мир начал жить по-другому, и мы с командой решили чуть-чуть отложить свои планы. После послабления санитарно – эпидемиологических мер мы вновь воссоединились и начали репетировать, выступать и радовать зрителя.

Как Вы решились на участие в шоу? Были ли отборочные туры или всё это ждёт телезрителя впереди?

- Перед тем как собраться, мы узнали о существовании такого проекта, и о том, что он набирает обороты среди телезрителей. Также мы узнали о существовании сцен, на которых проходят соревнования, победив в которых ваша команда двигается вверх по турнирной таблице. Мы с командой решили отправить заявку на участие в шоу «Импровизация. Команды», но была одна проблема – ближайшая сцена для участия была в Москве, а для этого нам бы пришлось ездить туда-сюда. Мы нашли выход и решили открыть свою сцену в Казани, нашли людей, заинтересованных в этом. С помощью администрации стендап-клуба в Казани мы устроили пробный баттл с другой командой Казани под названием «Стереотипные». После этого креативная группа телеканала ТНТ и Comedy Club Production приняли решение об открытии такой сцены и в Казани. Собственно, так и родилась наша сцена «Алга», на которой мы приняли участие, и в первом же сезоне мы стали чемпионами. После этого нас сразу пригласили в Москву, в отборочную школу, где, по мнению креативной группы, собираются лучшие команды со всей страны, репетируют, выступают. После этого отбирают 16 лучших команд для участия в телевизионной версии проекта. Вообще в России существует 10 сцен, на каждую из них можно подать заявку и сражаться с очень крутыми командами.

Фото: ТНТ

С какими трудностями столкнулись при участии в шоу? Возникали у Вас мысли о прекращении участия в нём?

- Мне кажется, у нас были такие же проблемы, как и у большинства команд, участвующих в импровизации – не хватает площадок для развития и репетиций. В нашем случае, в Казани, есть только одна возможность играть – во время сезона на сцене «Алга». К сожалению, далеко не все площадки готовы принимать у себя импровизаторов, хотя импровизация – проект весьма молодой и интересный: в нём есть и юмористическая составляющая, и музыкальная, и актёрская игра присутствует. Для зрителя «Импровизация» весьма интересна, ведь юмор рождается здесь и сейчас, на глазах публики. Это же просто шикарно! Но не все площадки к этому готовы, не у всех есть техническое обеспечение, чтобы общая картинка была целостной и эстетичной, как в шоу. Когда же ты с командой ездишь на школы, съёмки, баттлы, креативная и съёмочная группа делают всё для того, чтобы ты думал только о проекте и отдавал себя только ему. Это очень круто! Есть, конечно, и моменты, что ты устаешь, ведь это импровизация, и твой мозг работает 24/7, но даже в этом случае группа «импровизации» делает всё для того, чтобы ты мог качественно отдохнуть и восстановить свои ресурсы: комфортные номера в отеле, наивкуснейшая еда, всякие интерактивные штуки, которые придумывает креативная группа проекта для отдыха участников. Всё это даёт тебе невероятный прилив сил, за что хотелось бы отдельно поблагодарить всех причастных к этому.

Какие планы у участников команды в будущем? Хотите ли вы встать у руля Казанского юмора?

- На данный момент некоторые участники команды параллельно занимаются стендапом, пробуют себя в этой сфере, потому что, кто бы кто что не говорил о том, что стендап – это уже заготовленные шутки, здесь тоже есть момент импровизации. Общение с залом, например. Поэтому стендап и импровизация тесно идут рука об руку. Также мы всей командой думаем над собственном юмористическим и импровизационном шоу, в котором мы сможем себя проявить максимально круто и радовать, для начала, своего казанского зрителя в перерывах между нашими основными играми. У руля казанского юмора мы пока себя слабо представляем, если честно. Мы за то, чтобы нести юмор зрителю и всем тем, кто хочет его получать. Мы открыты для всего нового и всегда готовы помочь другим проявить себя. Главное, чтобы это было связано с юмором и было ярко, мощно, сочно. Если это можно назвать «встать у руля Казанского юмора», то мы готовы.

Поддержать ребят через телевизионные экраны сможете и Вы! Включайте ТНТ по пятницам, в 23:00, и наслаждайтесь импровизационной игрой