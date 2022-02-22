Кадровая революция в «Казэнерго»: ставка на молодежь

Фото: из архива пресс-службы АО «Казэнерго»

В «Казэнерго» уверены: создавая молодым специалистам привлекательные условия работы, обеспечивая им активную социальную жизнь и возможности для карьерного роста, можно не просто нейтрализовать кадровый голод, а победить его!

АО «Казэнерго» почти 60 лет успешно обеспечивает теплом дома казанцев и освещает улицы тысячелетней столицы Татарстана. Сегодня в штате компании насчитывается порядка 1300 человек, и треть коллектива - это сотрудники в возрасте до 35 лет. Причем кадровый состав постоянно омолаживается. И все это на фоне тревожных сообщений о том, что практически все отрасли народного хозяйства катастрофически нуждаются в квалифицированном и заинтересованном персонале. Особенно решительно бьются HR-специалисты* за внимание молодежи, ведь заинтересовать ее не так-то просто.

Фото: из архива пресс-службы АО «Казэнерго»

В «Казэнерго» разработали собственную формулу борьбы с кадровым голоданием. Во-первых, активно развивается долговременное сотрудничество с образовательными организациями. Причем профильную цепочку «энергетический колледж - энергетический университет» удлинили за счет школ, где ребят готовят к работе в отрасли с 5-го класса.

- Формы взаимодействия различны, - говорит генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков. - Это открытые уроки, мастер-классы, экскурсии с посещением энергетических объектов, производственная практика, активное участие в подготовке дипломных проектов, пополнение материальной базы учебных заведений.

Во-вторых, активным и трудолюбивым молодым сотрудникам в «Казэнерго» гарантирован карьерный рост. В этом плане показательна история Рината Бутакова, который по рекомендации родных приехал в Казань из Заинска, чтобы после 9-го класса поступить в энергетический техникум. А после его окончания пришел устраиваться слесарем в «Казэнерго» по объявлению. С первых дней парень показал себя ответственным и безотказным сотрудником, который смело брался за выполнение самых сложных задач. Буквально выкладывался на все сто процентов. Его усердие было оценено по достоинству - вскоре Ринат стал мастером участка, а в 27 лет ему предложили возглавить Зареченский энергорайон в должности главного инженера.

- Выдвигать на ответственные должности молодых специалистов - очень выигрышная стратегия, - уверен помощника директора «Казэнерго» Ильдар Низамутдинов. - У них много энергии, идей, есть потребность в самореализации и совершенствовании. Они буквально рвутся в бой.

Фото: из архива пресс-службы АО «Казэнерго»

В-третьих, в «Казэнерго» уже почти 13 лет в рамках профсоюзного комитета работает его молодежное крыло, в котором состоят сотрудники младше 35 лет.

- Специфика работы нашего предприятия в том, что объекты разбросаны по всему городу и люди редко пересекаются между собой, - поясняет Ильдар Низамутдинов. - Молодежная секция позволяет им познакомиться, чаще общаться и быстрее решать вопросы.

Фото: из архива пресс-службы АО «Казэнерго»

Дважды в год молодежные лидеры «Казэнерго» собираются, чтобы откорректировать планы социальной работы, которые затем согласовываются с руководством предприятия и финансируются. Какие направления в приоритете? Повинуясь требованиям времени, на первый план вышла благотворительная деятельность. Так, сейчас ребята активно помогают тем, кого зловредная коронавирусная инфекция «посадила» под замок. Перед Новым годом в образах Дед Мороза и Снегурочки развозили малообеспеченным семьям сладкие подарки.

Фото: из архива пресс-службы АО «Казэнерго»

Одно из важнейших направлений работы профсоюзного комитета в целом, а не только его юной части, это спорт. Здесь наиболее ярко проявляются таланты и лучшие качества человека - умение работать в команде, способность поддерживать товарища в трудную минуту, быстро принимать верные решения в условиях стресса.

Фото: из архива пресс-службы АО «Казэнерго»

Причем список поддерживаемых в компании видов спорта так велик, что в «Казэнерго» дважды в год - зимой и летом - проводят собственные спартакиады. Последняя соревнования были организованы совсем недавно: 12 февраля на лыжной базе «Динамо» состоялись лыжные гонки. Кстати, в возрастной группе 18 - 35 лет второе место занял уже знакомый нам Ринат Бутаков. И он же вошел в состав молодежной команды, которая отстаивала честь энергетиков в футбольном матче на Кубок «Комсомольской правды».

Фото: из архива пресс-службы АО «Казэнерго»

- Я очень рад за возможность представлять нашу компанию на таком прекрасном мероприятии, - говорит Ринат. - Все это стало возможным благодаря нашему руководству и лично генеральному директору Ринату Рифгатовичу, который с пониманием относится к нашим предложениям.

*HR-специалисты - люди, которые занимаются поиском, наймом и адаптацией персонала.