Кубок «Комсомолки» по мини-футболу зажег новые звезды и снова перешел к казанским моторостроителям

Традиционно перед 23 февраля «Комсомолка» организовала праздник спорта для тех мужчин, кто всегда в суете рабочих будней и рутине бытовых задач найдет время погонять мяч по залу. В этом году зловредный коронавирус внес свои коррективы в сценарий мероприятия. Сразиться в Центре гребных видов спорта за право называться самой «комсомольской» футзальной командой Татарстана вызвались лишь четыре корпоративные команды.

Причем две из них - команда Казанского моторостроительного производственного объединения и сборная администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов - уже неоднократно принимали участие в фирменных состязаниях на Кубок «Комсомольской правды».

Команды же АО «Казэнерго» и страховой компании «АК БАРС-Мед» выступили как новички турнира, поэтому и спортсмены, и зрители предвкушали интересные повороты и неожиданные открытия в игре.

Традиционно соревнования проводились по круговой системе, то есть каждый играл с каждым. На итоговый результат могли повлиять результаты личной встречи и разница забитых и пропущенных мячей.

Открылся турнир игрой команд КМПО и «АК БАРС-Меда». С первых же минут казанские моторостроители дали понять своим соперникам, что не зря в 2020 году удостоились победного комсомольского золота в аналогичных соревнованиях. Они мощно атаковали страховщиков, которым оставалось лишь яростно сопротивляться их напору на своей половине поля. Да так, что только бутсы с ног слетали! Словно лев защищал ворота своей команды голкипер «АК БАРС-Меда», чем вызвал уважение даже у соперников. Хотя не в его силах было переломить ход встречи.

- Чувствуется, что у ребят нет большой практики, но у них очень хороший вратарь, - подвел итоги разгромной игры тренер заводчан, начальник бюро в конструкторском отделе газоэнергооборудования КМПО Дмитрий Губернаторов. - Конечно, у нас тоже не сразу все стало хорошо и гладко, не сразу пришло понимание мини-футбола. Большое спасибо хотелось бы сказать администрации нашего объединения, что они дают нам возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях, поддерживают нас финансово и морально, всегда интересуются нашими результатами.

Надо отметить, что футболисты-моторостроители - постоянные участники игр не только под эгидой казанской «Комсомолки». Они регулярно принимают участие в турнирах Федерации мини-футбола Казани, а также в матчах, организованных Ассоциацией профсоюзов оборонного комплекса и машиностроения. Тогда как для игроков команды «АК БАРС-Меда» эти соревнования стали дебютом.

- Играем вместе первый раз! - говорит тот самый отважный голкипер страховщиков Ильдар Хакимов, который в «мирной жизни» является руководителем группы врачей. - Все получилось спонтанно, так что совершенно не расстраиваемся, что не удалось выиграть. Наслаждаемся общением, атмосферой, играем в свое удовольствие. Благодарим наше руководство за эту возможность.

Бессменный судья «комсомольских» турниров Рустем Камалетдинов тоже обратил внимание на энергичного голкипера команды «АК БАРС-Меда».

- Очень хороший вратарь, - отметил он. - Молодец! Вообще сейчас спорт на подъеме, много молодежи играет. И уровень игроков достаточно высокий. Да, противостоять такой опытной команде, как КМПО, сложно, но это лишь дело времени. Все когда-то начинали, делали первые шаги. Надо играть, надо тренироваться, стремиться, и все получится.

Бессменные судья «комсомольских» турниров Рустем Камалетдинов и Айдар Тимербулатов.

На полях надо непременно отметить, что матч был организован на высоком уровне. Всем командам были предоставлены раздевалки, а подкрепиться между матчами можно было вкусной выпечкой - перемячами, треугольниками, сладкими пирожками и горячими напитками в импровизированном буфете. Ну а сколько бутылок освежающей водички «Сестрица» было выпито разгоряченными игроками - даже трудно сосчитать!

В матче между сотрудниками «Казэнерго» и командой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов чаша весов после напряженной борьбы все же склонилась в пользу районных чиновников. Но вышедшие в дальнейшем на поле футболисты КМПО быстро и жестко восстановили статус-кво, одержав над ними уверенную победу.

В дальнейшем «Казэнерго» удалось отвоевать заветные очки, но уже в поединке с «АК БАРС-Медом». Хотя вратарь Хакимов как мог защищал свои ворота от безжалостных мячей энергетиков.

По-настоящему драматичное противостояние разыгралось на площадке, когда в поединке сошлись игроки «Казнерго» и безоговорочно лидировавшие во всех предыдущих матчах футболисты КМПО. Эмоции захлестывали игроков, а зрители аплодировали каждому голу, которому предшествовала жесткая борьба за владение мячом. Не обошлось, конечно, без громких падений и даже острых личных противостояний, а как иначе, когда градус игры столь высок. Но победитель всегда один, и в этой огненной дуэли вперед вышла команда КМПО.

- Напряжение буквально витало в воздухе! Я даже не мог смотреть, просто вышел в коридор - так переживал, - признается помощник генерального директора «Казэнерго» Ильдар Низамутдинов. - Хочу сказать большое спасибо «Комсомольской правде» за организацию такого турнира. Это отличная возможность пообщаться, познакомиться с другими командами. На этот турнир мы выставили нашу молодежную команду, и для ребят это большой праздник. Спорт в «Казэнерго» находится в прерогативе, наш руководитель всегда поддерживает спортивные начинания. Сегодня победил сильнейший, и ребята, думаю, захотят больше тренироваться, чтобы результаты впредь были выше.

Замыкал турнирную таблицу матч между командой страховщиков «АК БАРС-Меда» и администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Порядком подуставшие спортсмены все же смогли показать хороший футбол, но опыт и фортуна были на стороне чиновников.

- Мы уже не первый раз участвуем в этом турнире, сама команда существует примерно 6 лет, - говорит игрок сборной администрации, ведущий специалист отдела общественной безопасности Артур Аблязин. - Два раза в неделю играем в обеденный перерыв в спортивном комплексе «Ватан». Чаще, к сожалению, не получается, такая работа. Если все уйдем играть в футбол, жизнь района встанет. Вообще главное ведь не победа, главное - участие. Все хорошо, жаль только, что команд в этот раз было не так много. Спасибо «Комсомолке», что приглашаете! Спасибо главе администрации, что понимает важность таких мероприятий и отпускает нас!

Все матчи сыграны, очки подсчитаны, и команды приглашают на церемонию награждения. Кубки, медали, благодарственные письма и целую россыпь подарков от спонсоров игрокам вручали управляющий ООО «Центр-Медиа» (газета «Комсомольская правда») Тимур Бадретдинов и председатель Федерации мини-футбола города Казани, руководитель комитета по мини-футболу Федерации футбола Республики Татарстан Сергей Рожков.

- Приятно сегодня было увидеть знакомые лица, команды, которые играют на наших турнирах, и пока не известных мне новичков, - сказал Рожков. - Приближение 23 февраля я всегда угадываю по турниру «Комсомолки»: если позвонили и пригласили, то всё, скоро праздник. Хочется отметить, что интересующихся мини-футболом казанцев с каждым годом становится все больше. Это отрадная тенденция, потому что футбол - это та игра, что находится у нас в генах. Это воспоминания детства, радость дружеского общения и полезное времяпрепровождение. Отмечу только один факт: в спортивных залах Казани очень сложно арендовать время для проведения каких-либо мероприятий. Да что там сложно - практически невозможно! Все выкуплено на постоянной основе.

Управляющий «Комсомольская правда» Тимур Бадретдинов и председатель Федерации мини-футбола города Казани, руководитель комитета по мини-футболу Федерации футбола Республики Татарстан Сергей Рожков.

Золото турнира было вручено футболистам КМПО. Серебро получила сборная администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, бронзу - команда «Казэнерго». Ребятам из страховой компании «АК БАРС-Мед» тоже вручили памятные подарки, а их мужественному вратарю даже два.

Золото турнира было вручено футболистам КМПО.

Серебро получила сборная администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Бронзу получила команда «Казэнерго».

Ребятам из страховой компании «АК БАРС-Мед» тоже вручили памятные подарки, а их мужественному вратарю даже два.

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«Комсомольская правда» выражает благодарность за помощь в подготовке и проведении турнира Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма - одному из ведущих спортивных вузов России. А также партнерам мероприятия за предоставленные участникам и победителям подарки: бренду натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири Natura Siberica за наборы косметики, АО «Эссен Продакшн АГ» (торговая марка «Махеевъ» и кондитерская фабрика ESSEN) - за вкусные сюрпризы, компании «Кока-Кола» за напитки. Отдельное спасибо самой популярной в Поволжье воде «Сестрица». «Сестрица» - вода для вашей красоты и здоровья из заповедной Марий Эл.