Кадровый вопрос для КМПО по-настоящему важен

Предприятия самостоятельно ищут перспективных специалистов, воспитывают со школьной скамьи и всесторонне поддерживают имеющийся персонал. В любом случае инвестиции в человеческий капитал становятся условием жизнеспособности компаний.

По-настоящему важен кадровый вопрос и для КМПО, поскольку производственная программа предусматривает рост выпуска продукции. КМПО изготавливает сложную высокотехнологичную продукцию для нефтегазовой сферы. Газотурбинные двигатели и газоперекачивающие агрегаты производства КМПО эксплуатируются от Крайнего Севера до среднеазиатских пустынь.

АДАПТАЦИЯ НОВОГО СОТРУДНИКА

Выход на новое место работы для многих людей связан с волнением. И здесь очень важен процесс адаптации. На предприятии действует система наставничества, которая помогает сотруднику быстро приобщиться к жизни и культуре компании, сформировать профессиональные навыки, необходимые для выполнения функциональных обязанностей, и т. д.

В случае необходимости новый работник может пройти обучение в учебно-производственном центре предприятия. Там же сотрудники предприятия повышают квалификацию, овладевают второй, третьей профессией. Свои умения и навыки можно продемонстрировать на конкурсе профмастерства.

Если на работу устраивается сотрудник до 35 лет, то над ним дополнительно берет шефство Совет молодежи. Кроме того, постоянно действует программа обучения «Школа мастеров» - она помогает быстро повысить уровень знаний и, главное, на практике освоить должностные обязанности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ - ДЛЯ ВСЕХ

Однако для каждого человека важна социальная стабильность и защищенность. Заработная плата на КМПО стабильно выплачивается два раза в месяц. Социальные гарантии прописаны в коллективном договоре. Сотрудники предприятия могут участвовать в программе социальной ипотеки, в рамках корпоративных программ получают дотацию на покупку коммерческого жилья, компенсации части расходов за съем жилья.

Предоставляется материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка, также выплачиваются подъемные пособия молодым людям, отслужившим в армии и вернувшимся на объединение, корпоративные подарки к праздничным датам. Сотрудникам обеспечено регулярное медицинское обследование, полис ДМС, доступно лечение в санаториях и профилактории.

Лучшие рабочие и специалисты ежегодно пополняют ряды «Золотого фонда» объединения. Попасть в «Золотой фонд» предприятия почетно. Рабочим, включенных в фонд предоставляется единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, а также другие материальные и нематериальные привилегии.

На предприятии поддерживают и новаторские инициативы сотрудников. Например, сейчас на АО «КМПО» проходит конкурс с призовым фондом в размере 500 000 рублей. Участвовать может любой, не только сотрудники завода. Заявиться с проектами можно индивидуально или коллективно. Полная информация по конкурсу представлена на официальном сайте предприятия.

Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО) в связи с развитием ищет специалистов на открытые вакансии.