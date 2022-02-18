«Заряжаем воду на любовь»: забавные плакаты напомнили казанцам о том, ремонтные работы это не навсегда

Плакаты не только поддерживают горожан, временно оставшихся без воды, но и веселят остальных. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Накануне на улицах Четаева, Чистопольская и Ленинградская в Казани, в местах где ведутся ремонтные работы по водоснабжению и водоотведению, появились плакаты с надписями, которые должны поддержать горожан на время отключения воды и напомнить им, что это - не навсегда. Однако и тех, кого подобное сейчас не касается, проект тоже не оставляет равнодушными и заставляет улыбаться.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

«Вода вернется быстрее, чем твой парень из армии», «У нас воды больше, чем в твоем курсаче», «Заряжаем воду на любовь», «Не сходи с ума, не жалей ни о чем, ведь скоро мы все починим», «Город любит воду, как пацаны свободу», «Я: Хочу стать мокрой. Водоканал: Ни слова больше!», «Вода вернется быстрее, чем твой парень из армии», «Мы работаем, чтобы ты пошла на свидание с чистой головой», «Мальчик дарит валентинку, мужчина чинит трубы», гласят плакаты на заборах. Авторами проекта выступили редакция Enter и МУП «Водоканал».

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Отмечается, что забавные плакаты в скором времени появятся и в других местах столицы Татарстана, где «Водоканал» будет проводить ремонтные работы.