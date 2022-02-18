Актер Иван Кокорин про сериал «Ресторан по понятиям»: «История пронизана юмором, тонким и порой провокационным»

Фото: ТНТ

21 февраля в 22:00 на ТНТ стартует сериал «Ресторан по понятиям» – комедия, которая уже стала хитом онлайн-кинотеатров и рассказывает о четырех бывших заключенных, отчаявшихся найти работу. Они решают открыть ресторан по соседству от банка, чтобы сделать подкоп, ограбить его и навсегда завязать с преступным промыслом. Одну из ролей в четверке грабителей-рестораторов сыграл Иван Кокорин – он рассказал нам о сериале и его съемках.

О чем сериал «Ресторан по понятиям»?

В сериале, мне кажется, заложено много смыслов. История о четырёх друзьях, которые ищут своё место в новой жизни и хотят начать всё, как с чистого листа. Это далеко не просто. Они идут к одной мечте, а приходят неожиданно к другой – к пониманию простых человеческих истин: внимание к близкому, умению ценить каждый момент своей жизни.

Чем вам понравился сценарий?

Я первый раз работаю в таком формате. Небольшие по времени серии дают возможность посмотреть фильм по дороге на работу, в метро или в обеденный перерыв. История сразу привлекла мое внимание своей необычностью. Ещё удача сериала в том, что история пронизана юмором, тонким и порой провокационным. Есть самоирония. Это придаёт некую лёгкость.

Дополнялся ли сценарий по ходу съемок или изначально был цельным? Сценаристы говорят, что шутки, прописанные в сценарии, лучше не менять. А как было у вас?

Диалоги в сценарии были хорошо выстроены. Но сама съемочная площадка диктует свои условия. Мы подстраивались под пространство, под конкретную декорацию, которую приходилось обживать своим существованием. Поэтому диалоги мы слегка корректировали, обсуждали друг с другом и с режиссёром.

Как относитесь к жанру криминальной комедии? Чувствуется, что сериал многое взял от разных представителей жанра. Вы на какие-либо криминальные комедии ориентировались, когда снимались в сериале?

Тут я вам ничего интересного сказать не могу. Я специально не ориентировался на какие-либо криминальные фильмы. Я всегда за интересную историю.

Кто ваш герой, какая у него линия в сериале? Что вам понадобилось для того, чтобы достоверно сыграть такого персонажа?

Обожаю своего героя Кильку. Он младший брат громилы, заядлого хулигана-драчуна Кувалды. Килька украл корову и за это его посадили. Я думаю, что он хорошо разбавляет эту грубую мужскую компанию своей искренностью и непосредственностью. В Кильке есть черты схожие со мной. Порой наивный, порой добрый, а где-то и немного странный. Но он искренний. И это главное.

Для работы над ролью я хотел пойти учиться ресторанному делу, но потом понял, что Килька ничему не учился. В этом и есть юмор. Новая профессия и сразу в бой. Все ошибки он делает на ходу. И как может их исправляет.

Где был построен ресторан, в котором снимали сериал? Это павильон или другая локация? Сколько длились съемки, что вас с них особенно запомнилось?

Съемки происходили на киностудии "Амедиа". Один из павильонов был здорово выстроен художниками картины под ресторан. Наличие настоящих предметов, например, чайников, кружек, цепей, карт, кассового аппарата и так далее, давало полное ощущение настоящего живого ресторана. Тут же был сделан и туннель, который мы копали, чтобы добраться до банка и ограбить его.

Какое счастье, когда на съёмочной площадке собираются люди, с которыми комфортно и весело работать. Удивительные партнеры, которые придали колорит истории: Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев, Виктория Богатырёва, Ирина Темичева, Михаил Тарабукин. В общем, все артисты, кто снимался с нами на съёмочной площадке. В кино для меня очень важен человечий фактор. Тогда такая работа приносит удовольствие.