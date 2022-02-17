В Казани Яндекс.Маркет запустил доставку продуктов в срок от 10 минут

Яндекс.Маркет начал развивать в Казани новую услугу экспресс-доставки продуктов. Теперь в приложении и на сайте маркетплейса жители города могут заказать не только хозяйственные товары, но и молочные, мясные продукты, сладости, бакалею, готовую еду. Курьеры доставляют ее из дарксторов и привозят по адресу в срок от 10 минут.

Заказ можно сделать в новом разделе «Продукты» Яндекс.Маркета. В ассортименте можно найти и товары известных местных производителей. прежде всего это свежий хлеб и выпечка, молочная и халяльная продукция, готовая еда из городских заведений. Например, пользователи смогут заказать на Маркете кулинарию от «Бахетле», а также блюда с быстрой доставкой от ресторанов Not Only Poke, «Чайная Гуру», «Кураж Бомбей», «Где десерт?». Всего в ассортименте этого раздела около 2500 товаров.

Чтобы купить продукты и другие товары, теперь достаточно скачать одно приложение. Маркет автоматически отсортирует заказы по разным корзинам. Для непродовольственных товаров, например, бытовой техники, игр или посуды при этом указывают индивидуальные сроки доставки.

Услугу развивают на основе базе сети складов Яндекс.Лавки, разбросанных по всей Казани. Сейчас их более 20. Действующие склады станут частью Маркета, и дальше Лавка будет развиваться в приложении этого сервиса.

Доставка продуктов от 10 минут работает дольше обычных магазинов — с 7:00 до 23:30. В компании добавили, что позже планируют сделать ее круглосуточной. При первом заказе на весь ассортимент раздела «Продукты от 10 минут» действует скидка 30% в приложении и на сайте.