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Происшествия16 февраля 2022 9:10

В Ульяновской области невинное строительство снежного тоннеля во дворе закончилось гибелью ребенка

В Новой Майне семилетний мальчик задохнулся под грудой обрушившегося на него снега
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Следователи региона уже начали доследственную проверку по факту произошедшего. Фото: СУ СКР по Ульяновской области

Следователи региона уже начали доследственную проверку по факту произошедшего. Фото: СУ СКР по Ульяновской области

Накануне во дворе одного из домов рабочего поселка Новая Майна Мелекесского района произошла трагедия. По предварительным данным, семилетний мальчик, играя, построил снежный тоннель. В какой-то момент стенки тоннеля рухнули, завалив собой ребенка. Выбраться самостоятельно он не смог и задохнулся.

В следственном управлении СКР по Ульяновской области заявили о начале доследственной проверки по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, после чего будет принято процессуальное решение.

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