В Ульяновской области невинное строительство снежного тоннеля во дворе закончилось гибелью ребенка

Следователи региона уже начали доследственную проверку по факту произошедшего. Фото: СУ СКР по Ульяновской области

Накануне во дворе одного из домов рабочего поселка Новая Майна Мелекесского района произошла трагедия. По предварительным данным, семилетний мальчик, играя, построил снежный тоннель. В какой-то момент стенки тоннеля рухнули, завалив собой ребенка. Выбраться самостоятельно он не смог и задохнулся.

В следственном управлении СКР по Ульяновской области заявили о начале доследственной проверки по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, после чего будет принято процессуальное решение.