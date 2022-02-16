Гостиница «Регата»: уютное место для проживания туристов, спортивная база и площадка для проведения мероприятий

Гостиница предлагает одно-, двух- и трехместное размещение. Есть номера для людей с ограниченными возможностями физического здоровья: в них удобные ванные комнаты с дополнительными поручнями, расширенные дверные проемы, расположенные на специальной высоте замки и выключатели.

АКТИВНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ ТУРИСТОВ И ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ

В «Регате» много возможностей для активного отдыха: гостиница располагается на базе Федерального спортивного тренировочного центра гребных видов спорта, построенного к Всемирной летней Универсиаде-2013 в Казани. Для ведущих динамичный образ жизни гостей в гостинице есть фитнес- и тренажерный залы, а также спортзал для игры в волейбол, баскетбол, футбол и гандбол. Кроме того, гостям доступен бассейн, где вода очищается без использования вредных химических реагентов (для посещения нужна справка врача).

«Регата» — одно из подразделений Поволжского государственного университета физической культуры спорта и туризма, и здесь любят останавливаться спортсмены. На базе центра часто организуют тренировочные сборы и спортивные мероприятия.

Многие казанские достопримечательности находятся недалеко от «Регаты»: зоопарк, картинг-центр «Форсаж», выставочный центр «Казанская ярмарка».

При этом «Регата» принимает гостей по демократичным ценам.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ В ГОСТИНИЦЕ «РЕГАТА» — ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗМЕЩАТЬ ИНОГОРОДНИХ И ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

В «Регате» можно не только отдыхать, но и работать. Например, проводить в гостинице мероприятия. Здесь есть два конференц-зала на 50 и на 120 человек. Залы имеют современный интерьер и оборудованы всем необходимым:

- кондиционер,

- проектор,

- проекционный экран,

- ноутбук,

- микшерный пульт,

- 3 радиомикрофона,

- микрофонная стойка,

- 2 акустические системы,

- Wi-Fi до 20 Мбит/сек.

Здесь можно провести встречу для иногородних и иностранных гостей и при этом не ломать голову над тем, где разместить и как организовать питание участников на время проведения мероприятия.