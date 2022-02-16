Родной дом Ким Чен Ира в Пэктусанском тайном лагере

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир.

Издревле гора Пэкту высотой 2750 м называлась родоначальником всех гор для корейской нации. Большой Пэктуский горный хребет, простирающийся от горы Пэкту до вершины Кучжэ на берегу Корейского Южного моря, единым горным кряжем связывает все зоны Корейского полуострова. На вершине горы Пэкту синеет озеро Чхон («Небесное») окружностью 14,4 км, площадью 9,16 кв. км.

ГОРА ПЭКТУ – СВЯЩЕННАЯ ГОРА РЕВОЛЮЦИИ В КОРЕЕ

В минувшем столетии в годы японской военной оккупации Кореи (1905–1945 гг.) Ким Ир Сен, Командующий корейскими партизанами, развернул антияпонскую вооруженную борьбу в зоне с ее центром – горой Пэкту. В тот период Ким Чен Ир родился в Пэктусанском тайном лагере, где находилась Ставка Командования КНРА.

Его родной дом находится в густом лесу в ущелье с речкой Собэк у подножия горы Пэкту. Перед домом течет прозрачная вода речки Собэк, и этот дом окружен дремучим лесом. Близ дома высится пик причудливой формы, который называют корейцы пиком Чен Ира в увязке с его именем. Вместе с этим пиком на горе Пэкту, к всеобщему удивлению, имеются 216 горных вершин, число которых одинаково с цифрой даты его рождения (2-й месяц года, 16-е число).

Его родной дом – небольшой бревенчатый, в котором везде чувствуется дыхание легендарного корейского партизана. В этом срубе находятся постоянно использованные Ким Чен Иром игрушечный деревянный пистолет, другие игрушки, сундук, низенький столик, одеяла, в том числе военное шерстяное и ватное детское, сшитое из обрезков тканей, два военных вещмешка, походные котелки, фляги, а также чугунный котел и другая простая кухонная утварь. Короче говоря, его родной дом – слишком простой сруб, не имеющий ни маленького опознавательного предмета, не говоря уже о вывеске с надписью адреса.

Когда родился Ким Чен Ир, жизнь в Пэктусанском тайном лагере была крайне трудной. Не хватало продовольствия, и ему через несколько месяцев после рождения приходилось утолить голод негустым отваром из пшеничной муки и водой, в которой варили зерна кукурузы. Когда и того не было, в большинстве случаев приходилось голодать. Не было и порядочного одеяла, которым можно было бы укрывать тело малыша. И вот каждая из партизанок выдернула из своей военной формы помаленьку ваты, они собрали обрезки тканей, большие и малые, в вещмешках. И из них сшили ему маленькое одеяльце. Когда-то Президент Ким Ир Сен, говорят, вспоминая те дни, с болью в душе сказал: «Думаю, не найдется такого человека, как товарищ Ким Чен Ир, которого столь измучила проблема питания и одежды; среди великих людей на этом свете нет такого великого человека, как товарищ Ким Чен Ир, который так испытывал голод».

Его детство с самого начала было необычным. Первый шаг в жизни сделал он на дворе перед родным домом, где разгулялась сильная снежная метель. Рос, слыша, как колыбельную, выстрелы партизан в жарких боях с противником. Первыми словами, которым он научился, были «Корея», «оружие». Подарок, данный ему по случаю 1-й годовщины рождения, – маленькая военная форма и деревянная игрушечка, не было других. Благородные партизанские чувства и эмоциональный строй обильной струей питательных веществ влились в его душу; партизанская хватка дополнительно вошла в его плоть и кровь в формировании настоящего мужского характера.

Его рождение, его необычайный рост ознаменовали собой великое событие, сулящее светлое будущее корейской нации. Не только на территории с Пэктусанским тайным лагерем, но и в других разных районах Кореи антияпонские партизаны написали на стволах деревьев с ободранными корками много лозунгов, среди которых – «О, извещаем о рождении Пэкту Кванмёнсон («Светлая звезда над горой Пэкту»)», «Соотечественники, вы видите и слышите? Над горой Пэкту взошел Кванмёнсон, призванный унаследовать помыслы командира Кима», «Да здравствует Пэкту Кванмёнсон, с яркими лучами взошедший над родной землей, раскинувшейся на три тысячи ли!». Эти деревья с лозунгами и сегодня в полной сохранности передаются в наследство для грядущих поколений.

ИХ ОЖИДАНИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ СТАЛИ ЯВЬЮ

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир, как подобает сыну партизана, придал важное значение оружию и, высоко подняв знамя сонгун (приоритет военного дела), надежно защитил суверенитет государства и социализм от угрозы агрессоров – империалистов. Он превратил КНДР, основанную Товарищем Ким Ир Сеном, в беспрецедентную в истории мировой политики идейно-политическую державу, в которой достигнуты единодушие и сплоченность всего общества, в военную державу, которую не смеют трогать никакие вражеские полчища. Он, начертав грандиозный проект построения сильного социалистического государства, приложил огромные, самоотверженные усилия для его реализации и добился поражающих людей мира феноменальных успехов.

В нынешнем году отмечается 80-летие Ким Чен Ира.

Не прекращается поток людей, посещающих гору Пэкту, величаво высящуюся на северной окраине Кореи. Это показывает незыблемые убеждения и волю корейского народа – перенимая дух предшественников, что кроется на горе Пэкту – священной горе корейской революции, до конца идти по пути социализма.