«Быть новаторами во всем»: Как ИТ-компания Поволжья влияет на общественную жизнь Татарстана

О том, как общественно значимые проекты и принципы устойчивого развития стали рабочим фундаментом одного из крупнейших игроков республики в сфере информационных технологий, группы компаний ICL, - в этом материале.

БЫТЬ В ЦЕНТРЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВОРОТА»

Одна из ключевых вех в ESG-стратегии* группы компаний ICL (ESG - экологическое, социальное и корпоративное управление - Ред.) - прямая вовлеченность в экологические процессы на территории ведения своего бизнеса. Такая работа - результат упорства как группы компаний в целом, так и каждого сотрудника, обеспокоенного текущей экологической обстановкой на планете. Так, большой коллектив ICL (к 2022 году его численность превысила 4000 человек) нередко принимает участие или даже инициирует экоактивности.

На внутреннем портале ICL каждый сотрудник может найти информацию о сформированных ООН в 2015 году целях устойчивого развития для совместного улучшения условий жизни на Земле (к примеру, борьба с изменением климата, ответственное производство и т. д.) и стать более осведомленным о текущей ситуации, а также внести свой личный вклад в столь ценное дело.

Посадка деревьев и растений на территориях офисов присутствия ГК стала доброй традицией. Лишь за 2021 год была посажена целая роща деревьев и кустарников - яблоневые, грушевые деревья, ели и другие. Такая акция особенно привлекает молодых родителей, которые приводят «на работу» своих детей, с детства вдохновляя их беречь природу и заботиться о живом. Также за прошедший 2021 год команда «зеленых» активистов ICL организовала несколько экозабегов и тематических вебинаров, посвященных международным экоориентированным датам - например, Всемирному дню чистоты.

Еще одна излюбленная активность коллектива - ездить на работу на велосипедах. Беря во внимание то, что в рамках его эксплуатации не выбрасываются отходы, а расходы на обслуживание практически сводятся к нулю, сегодня велосипед считается одним из самых экологичных видов транспорта, и ICL поддерживает этот принцип. Территории офисов оснащены специальными велопарковками, оборудованными всем необходимым для велосипедистов.

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕЧНЫМИ

Группа компаний ICL ежегодно принимает участие в благотворительных и волонтерских программах для поддержки детских и социальных учреждений (например, детских домов, домов престарелых, приютов для животных, госпиталей, «домов малютки»), поддержки социальных проектов, некоммерческих организаций и фондов. В среднем же из года в год ICL выступает участником или инициатором более 40 акций, связанных с благотворительностью.

Группа компаний является одним из главных помощников Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, казанских социальных столовых и «спонсором» по поставке ноутбуков под собственным брендом в школы и медицинские учреждения (например, врачам клинической больницы «РЖД-Медицина»), организатором сбора для НКО «Мамы Казани», члены которой заботятся о сиротах, оказавшихся в больницах.

Особую любовь среди дружного коллектива ICL снискали благотворительные акции, связанные с помощью животным, оказавшимся на улице или в беде. К примеру, в честь Всемирного дня доброты, учрежденного организацией «Всемирное движение доброты» еще в 1998 году, в ноябре 2021 года инициативными сотрудниками был организован фандрайзинг для помощи одному из казанских приютов для собак. В его рамках сотрудники собрали денежные средства и купили более 1000 килограммов мяса и иных продуктов для кормления подопечных приюта, огнетушители, а также привезли вещи для утепления вольеров.

- Имея все возможности быть «новаторами», первопроходцами не только в части развития бизнеса и технологий, мы стремимся донести до общества и своих сотрудников, что забота об окружающем мире и людях - важный вклад в наше собственное благополучие, - говорит координатор программы ответственного бизнеса в ГК ICL Регина Дячук. - Такие проекты объединяют наших коллег и дают возможность обмениваться идеями о том, как еще можно улучшить экономическую, экологическую и социальную сферу.

ВДОХНОВЛЯТЬ И СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Просвещение подрастающих поколений - один из ключевых приоритетов ГК ICL. Эксперты группы компаний, отвечающие за развитие и разработку внутренних обучающих программ, на регулярной основе посещают школы и университеты столицы республики, где рассказывают о карьерных возможностях в сфере информационных технологий. Такие «уроки» с практикующими специалистами в области ИТ направлены на помощь в профориентации молодежи и ознакомлении с базовыми навыками, которыми должен обладать будущий ИТ-профи.

Ежегодно ICL принимает участие в качестве жюри отборочных туров или организатора на республиканских олимпиадах и хакатонах. Ведущие специалисты в «цифровых» областях выступают в качестве экспертов: оценивают работы и выступления участников, дают важную для ребят обратную связь. Так, летом 2021 года ICL выступила партнером лагеря Innocamp для школьников. 16 июля победители хакатона в качестве награды прошли однодневную стажировку в ICL Services и ICL Техно (входят в ГК ICL). В ее рамках 15 ребят со всей страны познакомились с атмосферой ИТ, узнали о корпоративной культуре, изучили разработанные специалистами цифровые решения и даже презентовали собственные проекты. «Защита», как полагается, проходила в конце стажировки.

2021 год стал знаменательным и в части развития детей младшего возраста: в январе группа компаний ICL провела торжественное открытие собственной станции в детском городе «КидСпейс». На станции ребята от 6 до 14 лет могут вживую познакомиться с миром информационных технологий и основными ИТ-специальностями, чтобы определиться с будущей профессией. Выступая одним из спонсоров проекта, ICL на постоянной основе вовлечена в процессы совершенствования своей станции - так, сегодня ребята могут попробовать себя в роли технолога, инженера-системотехника, тестировщика и специалиста технической поддержки.

Также одним из ключевых направлений ГК ICL в области социальных инвестиций является организация школ. Несколько раз в год группа компаний инициирует образовательные курсы, которые совершенно бесплатно могут освоить талантливые молодые люди, начинающие путь в ИТ. По их завершении выбираются лучшие студенты - их ждет возможность пройти оплачиваемую стажировку в ICL и далее, при желании трудоустроиться. Лишь за прошлый год были проведены школы по проектному менеджменту, роботизации и ИТ-инженерии, а в феврале 2022 года стартовал отбор на социально ориентированные ИТ-курсы для женщин, опровергающие стереотип «ИТ - мужская сфера».

ЗАБОТИТЬСЯ О СОТРУДНИКАХ

Имея столь большое число трудящихся, группа компаний ICL осознает ответственность за развитие и благосостояние каждого отдельного ее сотрудника. Еще в 2010 году она реализовала заезд первых жильцов в специально отстроенную «ИТ-деревню» вблизи офиса в с. Усады Лаишевского района, а сегодня же поселение имеет спортивный центр, множество таунхаусов, многоквартирных домов и участков под индивидуальное строительство. За свою деятельность ГК ICL в лице ее компании ICL Services стала лауреатом конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы».

В прошлом году состоялось торжественное открытие спортивной площадки, приуроченное к празднованию 30-летия группы компаний. Здесь сотрудники могут играть в баскетбол, футбол и волейбол, заниматься йогой, практиковать гимнастику и пилатес - для последних приглашают профессиональных тренеров. Помимо экологических марафонов сотрудники из раза в раз участвуют в массовых городских забегах в Казани, Москве и Воронеже (города присутствия офисов. - Ред.), нередко беря призовые места - лишь в прошлом мае команда получила бронзовую медаль в корпоративном зачете.

Несмотря на пандемию, сформировавшиеся по интересам сообщества внутри ГК активно организуют удаленные тематические вечера, просмотры новых кинолент, читательские марафоны, тем самым способствуя сплочению коллег. А чтобы острая проблема, возникшая во всем мире ввиду эпидемиологической ситуации, не била по нервной системе сотрудников, была разработана целая система заботы о ментальном здоровье коллектива - проводятся вебинары с приглашенными психологами и неврологами, ведется активное психологическое просвещение на корпоративном портале, а сотрудники имеют возможность бесплатно посетить психотерапевта.

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