Как простить себя и отпустить прошлое?: в казанском театре имени Кариева состоялась премьера «Искупления»

Фото: karievteatr.ru

Очень странное чувство, когда после спектакля одновременно больно, грустно, спокойно, свободно и очень хочется жить в полном смысле этого слова. Интересно, как час с лишним может помочь человеку очиститься и понять, как важно прощать себя и позволять себе чувствовать всю палитру эмоций. Потому что в противном случае жизнь превращается в ад из бесконечных ссор и одиночества.

В минувшие выходные в казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоялась премьера спектакля «Искупление». Первым героем, с которым знакомятся зрители, становится одинокий старик Хай. Остальных персонажей, появляющихся по ходу действия, он словно не замечает, живя воспоминания о покойных и тех событиях, исхода которых изменить уже нельзя. Он из раза в раз проживает послевоенные годы, потерю мечту, ссору с другом, смерть сына и жены, игнорируя настоящее. Отпустить прошлое сложно, но нужно, говорят Хаю соседи, а он не слушает.

Фото: karievteatr.ru

Что заставит героя вновь почувствовать себя живым, искупить свои проступки, а еще - наконец-то увидеть море? Об этом и спектакль. Предупреждаем: происходящее на сцене может вызвать слезы, но вам обязательно понравится. Понравится, потому что это честно, искренне и очень талантливо.

Главную роль в «Искуплении» играет Нуриахмет Сафин, заслуженный и народный артист Татарстана, заслуженный артист России. Он - один из основателей театра имени Габдуллы Кариева. В 2021 году актеру исполнилось 75 лет - столько же, сколько и Хаю. который, к слову, по сюжету является монтажером театральной сцены на пенсии. Постановка стала подарком Нуриахмету Валиахметовичу к юбилею.

Фото: karievteatr.ru

- Нуриахмет Сафин – актер незаурядной органики и горячего темперамента. Комедия или драма, трагедия или водевиль, яркий сценический рисунок или «психологическое кружево» – каждая секунда роли, каждый миг сценического существования покоряет зрителя правдой. Героям Нуриахмета Сафина доверяют и сочувствуют, угадывая себя в сценических воплощениях артиста. Объединяет все сценические создания актера подкупающая искренность исполнения, исключительная органичность. Ему присущи уважение к замыслу режиссера, внимание и искренняя любовь к партнерам, - говорят об актере коллеги.