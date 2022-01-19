В результате массового ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане погиб человек

Прокуратура республики уже начала проверку на предмет соблюдения ПДД. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером в среду, 19 января, на трассе в Новошешминском районе произошло массовое ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус Hyundai, перевозивший людей по маршруту Казань-Черемшан, столкнулся с "КАМАЗом", после чего в них врезались два легковых автомобиля, сообщает прокуратура Татарстана. Надзорное ведомство уже начало проверку по факту соблюдения ПДД.

61-летний водитель автобуса скончался в районной больнице, четверо его пассажиров госпитализированы в больницу Чистополя.

На место происшествия выезжали прокурор района Станислав Козлов и его заместитель Ленар Мисбахов. Обстоятельства произошедшего выясняются.