«Любая ошибка могла стать фатальной»: «КАМАЗ-мастер» стал победителем на международном ралли «Дакар-2022»

На берегу Красного моря в Джидде гонщиков ждет торжественный подиум и награждение. Фото: kamazmaster.ru

Автогоночная команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-мастер» стала победителем на международном ралли «Дакар-2022». Конкурентами татарстанцев в грузовом зачете были IVECO, PRAGA, TATRA и RENAULT.

Первое место в итоге во второй раз занял экипаж Дмитрия Сотникова, второе - экипаж Эдуарда Николаева, третье - экипаж Антона Шибалова, четвертое - экипаж Андрея Каргинова. В последний раз «КАМАЗ-мастер» занимал первые четыре места в соревнованиях в 2011 году. Титул стал для них 19-м в истории существования команды.

- Трасса напоминала горный серпантин. В отсутствии дюн караван ралли петлял через небольшие каньоны, следуя плотным конвоем по техническим и извилистым гравийным дорогам со сложной навигацией. От работы штурмана зависело многое, и любая ошибка могла стать фатальной. Пыль от впереди идущих машин создавала дополнительную сложность экипажам – в зоне ограниченной видимости приходилось ориентироваться на незнакомой местности, усыпанной острыми камнями, а постоянно меняющееся направление и обилие скрытых дорожек добавили психологического напряжения среди лидеров, - вспоминают финальный день соревнований татарстанские гонщики.

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин заметил, что в соревнованиях участвовали два новых грузовика семейства К5 марки КАМАЗ, которые показали себя более чем достойно.

- У нас новая машина, вся команда много работала над созданием этого грузовика весь прошлый год. Спасибо всем, кто переживал и болел, эта победа – наш общий результат, - отметил также гонщик Дмитрий Сотников.

Дмитрий Сотников становится победителем ралли-марафона во второй раз. Фото: kamazmaster.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил команде поздравительную телеграмму.

- Это блестящий триумф и яркое свидетельство высочайшего мастерства всей камазовской дружины и неоспоримых преимуществ татарстанских мустангов, которым нет равных в мире <...> Особые поздравления героическому экипажу Дмитрия Сотникова, второй раз подряд принесшему заветную викторию нашей республике и всей России. Искренне горжусь вами, моими выдающимися земляками, благодарю вас за красивую и безупречную борьбу на самой престижной гонке. Желаю вам и впредь не выпускать из рук «Золотого бедуина», удачи и новых блестящих побед, - написал глава республики.

Вечером в пятницу, 14 декабря, на берегу Красного моря в Джидде гонщиков ждет торжественный подиум и награждение призеров и финишеров заслуженными наградами.