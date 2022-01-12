197 детей почувствовали себя плохо: в школе Чувашии произошло массовое отравление

В больницу за помощью в итоге обратились 30 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

ЧП произошло в школе №16 Новочебоксарска. Там в эту среду, 12 января, на уроки не пришли сразу 192 ученика.

- Большая часть детей, со слов их родителей, пожаловалась на повышение температуры, расстройство пищеварительной системы и слабость, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Как было установлено, дети почувствовали себя плохо после того, как они днем ранее вернулись со школы. В итоге с недомоганием в больницу обратилось более 30 учеников. Одного из них в итоге положили в стационар, а остальных отправили лечиться на дому.

На лицо факт массового заболевания – решили в следственном комитете Чувашии. Сотрудники ведомства тут же прибыли в школу №16 с проверкой.

- В настоящее время проводится его тщательный осмотр, опрашиваются очевидцы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в этом образовательном учреждении, - отметили в следственном комитете республики.

Специалисты обследуют школьную столовую, как возможный очаг отравления. Фото: СУ СКР Чувашии

В ведомстве также пообещали, что, как только станут известны все обстоятельства произошедшего, будет принято процессуальное решение – возбуждать уголовное дело по данному факту или не возбуждать. В первом случае речь может идти о таких уголовных статьях, как «халатность», «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» или «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».